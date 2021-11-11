عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| طارق شوقي: نعمل على جذب المزيد من الطلاب للتعليم الفني.. موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول وإجازة نصف العام بالجامعات المصرية

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

خبير تعليم يشيد بقرار إجراء قياس مهارات القراءة لطلاب الصف الخامس الابتدائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجراء دراسة ميدانية تستهدف قياس مستوى مهارات القراءة والكتابة والحساب لطلاب الصف الخامس الابتدائي خلال نوفمبر.

 

لإستيعاب المتقدمين.. محافظ أسوان يقرر زيادة فصول التمريض بمختلف المدن والمراكز

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان زيادة عدد فصول التمريض إلى 10 فصول بمختلف مدن ومراكز المحافظة لإستيعاب أعداد إضافية من المتقدمين، وبما يحقق التوازن طبقاً للكثافة الطلابية والإمكانيات المتوفرة بكل مركز ومدينة.

 

جامعة الفيوم: كلية الطب تنظم ندوة "الكشف المبكر عن سرطان الثدي"

نظمت كلية الطب بجامعة الفيوم اليوم  ندوة بعنوان "الكشف المبكر عن سرطان الثدي" تحت رعاية  الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، وإشراف  الدكتور ياسر حتاتة، عميد كلية الطب البشري، و الدكتور نجلاء الشربيني، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

خبير تعليم: الدراسة الميدانية لقياس مستوى مهارات طلاب الصف الخامس الابتدائي ستحقق الهدف المنشود منها

أوضح الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية بجامعة عين شمس، أن القياس ليس امتحانًا بالمعنى المعتاد لكنه قياس لمعرفة حجم تعلم الطلاب، لافتًا إلى أن القياس يجرى على طلاب الصف الخامس الابتدائي ، وسيتم إجراؤها هذا العام للصف الخامس بسبب تعذر إجراؤها العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

 

تعليم أسيوط تعلن فتح باب التقدم للعمل "معلم بالحصة".. تعرف على الشروط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسيوط، فتح باب التقدم للعمل "معلمين بالحصة" بنظام التطوع، وذلك لسد عجز أعضاء هيئة التدريس للعام الدراسي 2021 / 2022.

 

خبير تعليم يكشف أهمية الدراسة الميدانية لتلاميذ خامسة إبتدائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجراء دراسة ميدانية تستهدف قياس مستوى مهارات القراءة والكتابة والحساب لطلاب الصف الخامس الإبتدائي خلال نوفمبر.

 

تعاون بين جامعتيّ عين شمس وصنعاء في البحث العلمي

استقبل اليوم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور عبد الحكيم الشرجبي رئيس جامعة صنعاء بدولة اليمن الشقيقة وذلك فى إطار  التعاون بين الجامعتين  فى مجال التعليم والبحث العلمى بين مصر واليمن ،وكان ذلك بحضور ا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وا.د شهيرة سمير  المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بجامعة عين شمس ووكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ا.د مصطفي رفعت مدير إدارة التعاون الدولي ووكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب وا.د منى عبد العال مديرة إدارة تطوير التعليم بجامعة عين شمس ، المستشار الثقافي اليمني ا.د. محمد احمد العبادى.

 

مريلة وإبرة خياطة.. التدبير المنزلي نشاط له ذكريات خاصة لدى طالبات المدارس.. نوستالجيا

عاشت الأجيال السابقة بالمدارس حياة مختلفة بعيدة عن الالكترونيات و التحول الرقمى الموجود بوقتنا الحاضر ، فكانت اسوار المدارس مليئة بالأنشطة والرياضة المختلفة و الحركة الدائمة.

 

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول وإجازة نصف العام بالجامعات المصرية

أعلن المجلس الأعلي للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021/2022 في الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد.

 

طارق شوقي: نعمل على جذب المزيد من الطلاب للتعليم الفني

التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بديوان عام الوزارة، وفد البنك الدولي لعرض تجربة مصر في تطوير التعليم ولمناقشة أوجه التعاون بين الجانبين.

 

التعليم العالي: تجديد ندب محمد الشرقاوي معاونًا للوزير للتمويل والاستثمار

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بتجديد ندب الدكتور محمد رمضان الشرقاوي، المدرس بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة القاهرة للعمل معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتمويل والاستثمار.

وزارة التربية والتعليم دراسة ميدانية محافظ أسوان فصول التمريض كلية الطب

ترشيحاتنا

مبروك عطية عن واقعة الجامع الأزهر: من 8 سنين.. ومش فاهم فين الاعتداء

لأول مرة.. محامي أسرة قتيل الإسماعيلية يكشف اعترافات الجاني أمام النيابة

مصدر أمنى يكشف حقيقة الاعتداء على نزلاء سجن المنيا

الأهلي يحدد 150 مليون جنيه لبيع ديانج

كنا في حلم.. أسرة المنوفية: دعونا السيدة انتصار السيسي على الشاي ولبت الدعوة

تنظيم الاتصالات يوضح معنى نقل أسهم فودافون مصر لـ جنوب أفريقيا ..فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول ظهور لها .. زوجة قتيل الإسماعيلية تكشف سرًا في الجريمة |فيديو

احذر .. عادة منتشرة تبطل صلاتك وتدخلك نار جهنم

انتبهي للأعراض .. فيروس يضرب الأطفال بقوة ويصيب القصبات الهوائية

أهم اكتشاف أثري.. العثور على المدينة الذهبية الفرعونية تحت الرمال

هل سيكون هناك تأثير على الخدمات بعد بيع شركة فودافون.. مفاجأة للعملاء

وزير التعليم يحسم الجدل حول تعطيل الدراسة في المدارس

ضربات جوية وهجمات تستهدف سد النهضة.. تعرف علي تطورات الأوضاع في إثيوبيا

الوجبات بتتحضّر في الحمام ..ضبط 250 كيلو دواجن فاسدة بمطعم شهير بطنطا..شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوديب في حياة الشحرورة.. شقيق صباح يقتل والدته وعشيقها ويهرب للبرازيل

ضبط 16 قطعة أثرية من العصور المصرية القديمة بميناء سفاجا البحري

السيدة انتصار السيسي تتابع قافلة حياة كريمة بقرية شما بالمنوفية

ولى العهد الأردني يشهد أحد الأنشطة التدريبية لقوات الصاعقة بقاعدة المشير طنطاوي

فيديو

يشكك في تقرير الطب الشرعي.. رامي صبري: حق أخويا مش هيروح هدر

فيديوجراف.. لقاء الخميسي: مسلسل "حتة من القمر" أخذ الكثير من طاقتي

ولى العهد الأردني يشهد أحد الأنشطة التدريبية لقوات الصاعقة بقاعدة المشير طنطاوي

نائب تكساس يحدد شروط الانفصال عن الولايات المتحدة الأمريكية.. ما القصة؟ فيديو

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

اﻟﻤﺰﻳﺪ