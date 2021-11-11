أخبار التعليم| طارق شوقي: نعمل على جذب المزيد من الطلاب للتعليم الفني.. موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول وإجازة نصف العام بالجامعات المصرية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

خبير تعليم يشيد بقرار إجراء قياس مهارات القراءة لطلاب الصف الخامس الابتدائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجراء دراسة ميدانية تستهدف قياس مستوى مهارات القراءة والكتابة والحساب لطلاب الصف الخامس الابتدائي خلال نوفمبر.

لإستيعاب المتقدمين.. محافظ أسوان يقرر زيادة فصول التمريض بمختلف المدن والمراكز

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان زيادة عدد فصول التمريض إلى 10 فصول بمختلف مدن ومراكز المحافظة لإستيعاب أعداد إضافية من المتقدمين، وبما يحقق التوازن طبقاً للكثافة الطلابية والإمكانيات المتوفرة بكل مركز ومدينة.

جامعة الفيوم: كلية الطب تنظم ندوة "الكشف المبكر عن سرطان الثدي"

نظمت كلية الطب بجامعة الفيوم اليوم ندوة بعنوان "الكشف المبكر عن سرطان الثدي" تحت رعاية الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور ياسر حتاتة، عميد كلية الطب البشري، و الدكتور نجلاء الشربيني، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

خبير تعليم: الدراسة الميدانية لقياس مستوى مهارات طلاب الصف الخامس الابتدائي ستحقق الهدف المنشود منها

أوضح الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية بجامعة عين شمس، أن القياس ليس امتحانًا بالمعنى المعتاد لكنه قياس لمعرفة حجم تعلم الطلاب، لافتًا إلى أن القياس يجرى على طلاب الصف الخامس الابتدائي ، وسيتم إجراؤها هذا العام للصف الخامس بسبب تعذر إجراؤها العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

تعليم أسيوط تعلن فتح باب التقدم للعمل "معلم بالحصة".. تعرف على الشروط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسيوط، فتح باب التقدم للعمل "معلمين بالحصة" بنظام التطوع، وذلك لسد عجز أعضاء هيئة التدريس للعام الدراسي 2021 / 2022.

خبير تعليم يكشف أهمية الدراسة الميدانية لتلاميذ خامسة إبتدائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجراء دراسة ميدانية تستهدف قياس مستوى مهارات القراءة والكتابة والحساب لطلاب الصف الخامس الإبتدائي خلال نوفمبر.

تعاون بين جامعتيّ عين شمس وصنعاء في البحث العلمي

استقبل اليوم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور عبد الحكيم الشرجبي رئيس جامعة صنعاء بدولة اليمن الشقيقة وذلك فى إطار التعاون بين الجامعتين فى مجال التعليم والبحث العلمى بين مصر واليمن ،وكان ذلك بحضور ا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وا.د شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بجامعة عين شمس ووكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ا.د مصطفي رفعت مدير إدارة التعاون الدولي ووكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب وا.د منى عبد العال مديرة إدارة تطوير التعليم بجامعة عين شمس ، المستشار الثقافي اليمني ا.د. محمد احمد العبادى.

مريلة وإبرة خياطة.. التدبير المنزلي نشاط له ذكريات خاصة لدى طالبات المدارس.. نوستالجيا

عاشت الأجيال السابقة بالمدارس حياة مختلفة بعيدة عن الالكترونيات و التحول الرقمى الموجود بوقتنا الحاضر ، فكانت اسوار المدارس مليئة بالأنشطة والرياضة المختلفة و الحركة الدائمة.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول وإجازة نصف العام بالجامعات المصرية

أعلن المجلس الأعلي للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021/2022 في الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد.

طارق شوقي: نعمل على جذب المزيد من الطلاب للتعليم الفني

التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بديوان عام الوزارة، وفد البنك الدولي لعرض تجربة مصر في تطوير التعليم ولمناقشة أوجه التعاون بين الجانبين.

التعليم العالي: تجديد ندب محمد الشرقاوي معاونًا للوزير للتمويل والاستثمار

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بتجديد ندب الدكتور محمد رمضان الشرقاوي، المدرس بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة القاهرة للعمل معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتمويل والاستثمار.