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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر و مواصفات ماكلارين 570GT موديل 2021 في الإمارات

سيارة ماكلارين 570GT
سيارة ماكلارين 570GT موديل 2021

تشتهر شركة "ماكلارين" العلامة البريطانية العملاقة بتصنيعها للسيارات الخارقة و تضنف كواحده ضمن أبرز و أعرق الشركات المنتجة للسيارات الخارقة صاحبه الأداء العالي في العالم و التي تعرف بجمال أصداراتها و قوة مواصفاتها الفنية و دائماً ما تحتل مكانة متقدمة في فئة السيارات الفارهه ، كما تتميز أيضاً بروعة و جمال تصميماتها المبتكرة و التي تحمل طابعاً مميزاً و فريداً من نوعه .

و تستمد سيارة ماكلارين 570GT موديل 2021 قوتها من محرك V8 ثماني الأسطوانات بسعة 3800 سي سي و شاحن توربيني مزدوج يولد قوة 562 حصان و عزم أقصى للدوران يصل الي 600 نيوتن/متر بنظام دفع خلفي للعجلات ، و ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات ثنائي ، و تصل سرعتها القصوى الي 328 كيلومتر/ساعة  و تبلغ قدرتها على التسارع من وضع السكون حتى 100 كيلومتر/ ساعة في زمن قدرة 3.4 ثانية فقط .

و من الخارج جاءت سيارة ماكلارين 570GT موديل 2021 بهيكل رياضي خفيف الوزن مصنوع من الكاربون فايبر يحمل رؤية مكلارين المستقبلية في صناعة سيارات سريعة خفيفه الوزن ، بالأضافة الي مصابيح أمامية تكيفية و مصابيح LED و مرايا ابواب ألكترونية و نوافذ أمامية تعمل بالكهرباء و عجلات رياضية خلائطية و نظام عادم رياضي .

و من الداخل تتوفر سيارة ماكلارين 570GT موديل 2021 بمقصورة أمامية فاخرة عملت الشركة على تحديثها و تزويدها بأحدث وسائل الأتصال و التكنولوجيا المتطورة من خلال وسائل ترفيه ذكية و أتصال و دعم للأجهزة اللوحية و الهواتف الذكية مع كساء المقاعد بجلد الكانتارا الفاخر و أمكانية ضبط و تحريك المقاعد كهربائياً و تحكم ألكتروني في الثبات .

يقدر سعر سيارة ماكلارين 570GT موديل 2021 في الأسواق الأماراتية بــ 800 ألف درهم تقريباً

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