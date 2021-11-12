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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نادين نسيب نجيم تتصدر تريند تويتر.. ومغردون: نجمة بكل المقاييس

الفنانة نادين نسيب
الفنانة نادين نسيب نجيم

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا أسم الفنانة نادين نسيب نجيم، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”، وذلك عقب عرض حلقتها مع الإعلامية مني الشاذلي في برنامج “معكم”.

 

وتصدر اسم الفنانة نادين نسيب نجيم قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر”، وجاءت التعليقات من قبل المتابعين علي حلقة نادين نسيب نجيم في برنامج “معكم” مع الإعلامية مني الشاذلي، كالآتي:

 

  • قد ايه بتتكلم بصدق وجميلة من بره ومن جوه بجد احنا عاوزينها تمثل في مصر مسلسل او فيلم وتتكلم فيه بالمصري عشان كلنا بنحبها وحبينها اكتر بعد مااتفرجنا عليها النهارده في البرنامج.
  • بتعرفي انك كبرتي بعيني لسا اكتر واكتر.. ما طبيعي شو مثقفة وفهمانة وخفيفة دم وراكزة.. ومل طبيعي انا قدّي بحبك وبحترمك، بتمنالك السعادة من كل قلبي.
  • روحك حلوة قبل ما يكون شكلك حلو.
  • احلى ختام من منى الشاذلي فعلا #نادين_نسيب_نجيم نجمة بكل المقاييس حلقة رائعة ونورتي مصر واحنا بنحبك كتير كتير.

 

كشفت عن نجمها المفضل ومعاناتها بعد قرار الطلاق.. أبرز تصريحات نادين نسيب نجيم مع منى الشاذلي

جاهزين.. نادين نسيب نجيم تشوق جمهورها بحلقتها مع منى الشاذلي

 

وحلت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، ضيفة على الإعلامية منى الشاذلى فى برنامج "معكم" الذى يذاع على قناة cbc، وتتحدث نادين خلال الحلقة عن أحدث أعمالها والعديد من الأمور الفنية والشخصية.


ونشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، عددًا من الصور خلال حلقتها في برنامج "معكم" التي تقدمه الإعلامية منى الشاذلى.


وكتبت علي الصور قائلة " جاهزين لحلقة الليلة مع منى الشاذلي على شاشةcbcالساعة ٩ مساءً اتمنى تعجبكم نادين نسيب نجيم"


يذكر أن اخر اعمال نادين نسيب نجيم مسلسل صالون زهرة وهو عمل اجتماعي يناقش في قصته العديد من القضايا التي يعاني منها المجتمع في لبنان، ويتخلله العديد من المشاهد والمواقف الكوميدية التي تقع فيها زهرة صاحبة الكوافير الحريمي. 


وتلعب نادين نسيب نجيم دور زهرة يونس صاحبة الكوافير التي ترعى أسرتها بما فيها شقيقها وجدها وشقيقتها التي يعتدي زوجها عليها بالضرب وتتصدى له أختها حماية لها. 


وتتسم أحداث مسلسل صالون زهرة بالكوميديا السوداء، التي تتعرض فيها صاحبة الكوافير لمواقف حياتية تتصدى لها بقوة لكنها أيضا تعاني من جرح عاطفي سابق بعدما تركها حبيبها وتزوج من غيرها. 

 

الفنانة نادين نسيب نجيم نادين نسيب نجيم منى الشاذلى برنامج “معكم” الإعلامية منى الشاذلي

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