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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لعبة إلكترونية تضع آيات قرآنية على الأرض داخل اللعبة.. والشركة المطورة ترد

لقطات من الآيات القرآنية
لقطات من الآيات القرآنية الملقاة في اللعبة

أحدثت واحدة من الألعاب غضبًا واسعًا، وذلك بعد أن لاحظ اللاعبون وجود آيات من القرآن الكريم ملقاة على الأرض ومعرض أن يسير عليها اللاعبون باللعبة. 


كانت تلك اللقطات التي اعتبرها المسلمون إهانة كبيرة للقرآن الكريم والعالم الإسلامي، من اللعبة الشهيرة "Call of Duty".

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وقد اعتذرت الشركة المسئولة عن اللعبة في بيان لها والتي ذكرت فيه:" أن اللعبة مصنوعة للجميع، و كان هناك محتوى حساس للمجتمع المسلم تم تضمينه عن طريق الخطأ الأسبوع الماضي وتم حذفه من اللعبة منذ ذلك الحين".

وشددت الشركة على اعتذارها :" ما كان يجب أن يظهر أبدًا كما ظهر في اللعبة، نحن نعتذر بشدة. نحن نتخذ خطوات فورية داخليًا لمعالجة الوضع لمنع حدوث مثل هذه الأحداث في المستقبل".

ظهرت صفحات القرآن في حملة Call of Duty: Vanguard التي تكلف اللاعبين بإطلاق النار على جنود زومبي من جنسيات مختلفة في الحرب العالمية الثانية في ستالينجراد ، بالإضافة إلى فرنسا وإمبراطورية اليابان.

ظهرت صفحات القرآن داخل اللعبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشر أحد المستخدمين لقطات شاشة يوم الأربعاء وقال:"أيها الإخوة ، أرى صفحات من القرآن على الأرض في خريطة الزومبي، يجب إزالته في أقرب وقت ممكن إذا كان صحيحًا".

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أعاد العديد من المسلمين تغريد التويتة، وحتى مطورو الألعاب من الاستوديوهات الأخرى سارعوا إلى دعم اعتراضاته.


ولكن هذه ليست المرة الأولى التي يسيء فيها اللعبة للمسلمين. في عام 2012 ، أزال استوديو الألعاب خريطة متعددة اللاعبين، بعد أن لاحظ اللاعبون أن اسم الله مكتوب في مرآة الحمام. قالت الشركة في ذلك الوقت ، "لم تكن هناك نية للإساءة".

الألعاب القران الكريم آيات الأرض اللاعبين

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