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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الوافل بالمقلاة أحلى من المحلات في دقائق

طريقة عمل الوافلز
طريقة عمل الوافلز

طريقة عمل الوافل بالمقلاة بأسهل الطرق لتحضيرها والحصول على عجينة  مقرمشة وهشة كما لو كان تم تحضيرها بواسطة الماكينة. 

ونقدم إليك المقادير والخطوات لصنع الوافل لأمهر الشيفات اختارى الطريقة التى تناسبك .
 

طريقة عمل الوافل بالمقلاة 

المقادير
1/4 1 كوب دقيق
1/2 ملعقة كبيرة سكر
1/2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
1/4 ملعقة صغيرة بيكربونات صودا
1/4 ملعقة صغيرة ملح
2 بيض
5 ملعقة كبيرة زبد لين
1/4 كوب حليب جوز هند ( أو حليب عادي)
1 كوب زبادي
 

طريقة عمل الوافل بدون ماكينة فاطمة أبوحاتي

من تجارة لعربة الوافل.. محمود: بصرف على بيتي وعيالي منها.. فيديو

طريقة عمل الوافلز بالمقلاة بالخطوات 


- في وعاء تُخلط المكونات الجافة  وفي وعاء منفصل جيداً يُخفق البيض والزبدة .
- يمكن  الاستمرار في الخفق تضاف المكونات الجافة إلى خليط البيض والزبد 
- يضاف حليب جوز الهند والزبادي ويخلط المزيج حتى يتجانس.
- تُسخن المقلاة ويصب مقدار من العجين


طريقة عمل الوافل بالمقلاة للشيف إلهام فتحى 

 

مقادير تحضير الوافلز فى المنزل

1/2 ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة فانيلا
1/3 كوب زبدة
كوب ونصف حليب
كوب شوكولاتة تونيلا
2 ملعقة صغير ةبيكنج باودر
2 بيض
2 ملعقة كبيرة سكر
2 كوب من دقيق

طريقة عمل الوافلز فى المنزل خلال دقائق

 ضعي كل من الدقيق الملح والبيكنج باودر ثم اخلطي المكونات حتى تتداخل ثم اسكبي الحليب و الزبدة وخليط الدقيق مع الخلط المستمر لتحصلي على خليط متجانس القوام.
 سخنى آلة الوافلز، اسكبي مقدار نصف مغرفة فيها ثم اتركي الوافل لحوالي دقيقة حتى ينضج.
 

طريقة عمل الوافل بالمقلاة للشيف أسامة السيد


المقادير لتحضير الوافلز...

١ ملعقة كبيرة زيت زيتون
٢/١ ملعقة صغيرة فانيليا
٤/٣ كوب سكر بودرة
٤ ملاعق صغيرة زبدة سائلة
٢ بيضة
١ كوب حليب
٣ ملاعق صغيرة بودرة كاكاو
٢/١ كوب سكر
٢/١ ملعقة صغيرة ملح
٣ ملاعق صغيرة بيكنج بودر
٢/١ ١ كوب دقيق

طريقة التحضير:
- تسخن المقلاة وتدهن  بقليل من الزيت وتمزجي المكونات مع التقليب لجعل الخليط متجانس 
- ضعى  القليل من العجين في جهاز الوافل واتركيه حتى ينضج وزينيه كما تحبين

الوافل صنع الوافل صنع الوافل لأمهر الشيفات بالمقلاة بالمقلاة للشيف إلهام فتحى بالمقلاة للشيف أسامة السيد

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