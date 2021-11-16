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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الدجاج على الطريقة الجزائرية

دجاج
دجاج

أطباق متعددة تتميز بالمطبخ الجزائري، حيث يوجد أنواع عديدة من السلطات والشوربات والأطباق الرئيسية المختلفة ، لذلك نقدم لكم طريقة عمل الدجاج .

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مكونات


2 صدر دجاج.
خمس حبات من الجزر المفروم إلى حلقات.
أربع حبات من البطاطس المفرومة إلى حلقات.
حبة البصل المفروم.
200 جرام زيتون اخضر مع إزالة النوى من الداخل.
100 جرام جبنة بيضاء مقطع.
100 جرام جبنة موتزاريلا مفرومة.
علب التونة.
ونصف كوب زيت نباتي.
ملعقة صغيرة فلفل أسود.
ملاعق صغيرة من الملح.

 

طريقة التحضير 

نضع الدجاج والبصل في قدر على النار ثم نضيف الملح والفلفل الأسود الزنجبيل .
نضيف الكمية المناسبة من الماء حتى تنقع قطع الدجاج وتترك على النار حتى تنضج.
ينقل قطع الجزر ثم يقطع البطاطس ويضعها جانبًا.
نفت قطع الدجاج ونضعها جانبا.
ونحضنها بالزيت الصيني ونحضنها بالزيت النباتي أو الزبدة ثم نصف كمية قطع الجزر المقلي ثم نصف كمية البطاطس.
توزع نصف كمية الدجاج المهروس ثم نصف كمية الجبن الأبيض والزيتون والتونة.
أضف نصف كمية مرق الدجاج فوق الخضار السابقة.
كرر نفس العملية للطبقة الثانية.
تنشر كمية جبنة .

أدخلي الصينية فى الفرن حتى يتحمر لمدة نصف ساعة ثم يسخن تقدم.

أطباق متعددة والشوربات السلطات أنواع عديدة من السلطات والشوربات الدجاج

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