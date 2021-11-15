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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طلائع الجيش يواصل تدريباته القوية استعداداً لغزل المحلة

العميد أحمد فؤاد
العميد أحمد فؤاد مهدى مدير الكرة

واصل فريق طلائع الجيش لكرة القدم تدريباته القوية الجادة بملعبة بجهاز الرياضة العسكري بمشاركة جميع اللاعبين ، وذلك استعدادا للقاء غزل المحلة المقرر له يوم الجمعة القادم باستاد جهاز الرياضة العسكري ضمن مباريات الأسبوع الرابع للدوري العام .


كان الطلائع قد أقام معسكراً مغلقا ناجحاً بمدينة الإسماعيلية خلال فترة توقف الدوري والذي تخلله أداء مباراتين وديتين مع الإسماعيلي فاز في الأولي بهدفين نظيفين، وتعادل في الثانية بدون أهداف .. استغلهما الجهاز الفني بقيادة الكابتن أحمد عبد العزيز " زيزو " في تجربة جميع اللاعبين للوقوف على مستواهم وتجهيزهم لمباريات الدوري العام ومنها لقاء غزل المحلة الجمعة القادم التي يغيب عنها الثنائي محمد أنور ورجب بكار للإصابة .


من جانبه، أشاد العميد أحمد فؤاد مهدى مدير الكرة بمعسكر الاسماعيلية ، مؤكداً أنه حقق الهدف المطلوب منه فنياً وبدنيا باللعب مع فريق الإسماعيلي مباراتين ، مشيداً بانتظام والتزام اللاعبين في التدريبات والمعسكر  .

 

في الوقت نفسه طالب أحمد مهدي اللاعبين ببذل أقصي جهد في مباراة غزل المحلة يوم الجمعة القادم واستعادة الروح القتالية العالية التي يتمتع بها لاعبي طلائع الجيش ، وذلك لتحقيق الفوز وإقتناص الثلاث نقاط للتقدم للأمام بجدول الدوري العام ، مؤكداً للاعبين أن مجلس الإدارة يثق في إمكاناتهم الفنية والبدنية وفي تحقيق طموحات النادي .

ويؤدي الفريق تدريباته بملعبه باستاد جهاز الرياضة العسكري بمشاركة جميع اللاعبين ويقود التدريبات الكابتن أحمد عبد العزيز " زيزو " المدير الفني ومعه الجهاز المعاون ياسر علي وسيد السويركي والكابتن يسري عرفان ومحمد مختار وتحت إشراف العميد أحمد فؤاد مهدى مدير الكرة .

وتشهد تدريبات الفريق خلال اليومين القادمين اهتمام الجهاز الفني بتجهيز جميع اللاعبين بدنياً وفنياً استعداداً للقاء غزل المحلة القادم .


في  الوقت نفسه يعكف أحمد عبد العزيز " زيزو " علي دراسة فريق غزل المحلة بعناية من خلال مشاهدة مبارياته الثلاثة في الدوري وآخرها مباراته مع إنبي للوقوف على مستوي لاعبي الغزل ، ومن ثم العمل على تجهيز الخطة والتشكيل المناسبين لمواجهته من أجل الحصول على الثلاث نقاط .

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