مصرف الإمارات الإسلامي يدرج في ناسداك دبي صكوكا بقيمة 500 مليون دولار

أدرج مصرف الإمارات الإسلامي أحد المؤسسات المالية الإسلامية في الدولة صكوكا بقيمة 500 مليون دولار في ناسداك دبي.

واستقطب الإصدار القياسي لصكوك الإمارات الإسلامي لأجل 5 سنوات والحائز على تصنيف A+ من فيتش للتصنيف وبعائد 2.082% طلبات اكتتاب تعادل 2.4 مرة من المستوى المستهدف بما يعكس ثقة المستثمرين في الآفاق المستقبلية للمصرف.

وقال صلاح محمد أمين الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي إن هذا الإصدار سيسهم في دعم وتعزيز خطط تنمية أعمال الإمارات الإسلامي والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة مؤكدا الحرص على الالتزام بدعم أجندة الدولة لتكون نموذجا يحتذى به في مواجهة التحديات العالمية.

من جانبه قال حامد علي الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي وسوق دبي المالي.. " الإصدار والإدراج للصكوك يعكسان ثقة مصدري أدوات الدخل الثابت بوجه عام والصكوك على وجه الخصوص فيما توفره ناسداك دبي من قواعد تنظيمية متطورة" مؤكدا الإلتزام بتعزيز الخدمات بما يلبي تطلعات جهات الإصدار والمستثمرين وبما يمكن مصدري الصكوك الإماراتيين والإقليميين والدوليين من جمع السيولة المطلوبة لتنفيذ خطط النمو الاستراتيجية ويسهم أيضا في توفير فرص استثمارية متنوعة.

يشار إلى أنه تم إدراج هذا الإصدار من صكوك الإمارات الإسلامي في بورصة ناسداك دبي بتاريخ 2 نوفمبر 2021 مما رفع القيمة الحالية لصكوك المصرف المدرجة في البورصة إلى مليار دولار من خلال إصدارين من الصكوك كما ارتفع إجمالي قيمة الصكوك المدرجة في أسواق المال بدبي إلى 80.5 مليار دولار بما يرسخ مكانتها بين أكبر مراكز إدراج الصكوك على المستوى العالمي.