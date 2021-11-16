الكونجرس يتحرك لتصنيف الحوثي كـ "منظمة إرهابية"

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن أعضاء الحزب الجمهوري بـ الكونجرس الأمريكي، يعملون على إعادة تصنيف مليشيا الحوثي كـ "منظمة إرهابية" بعد اقتحامهم سفارة واشنطن بصنعاء.

وقدم النائب الجمهوري تيد كروز، اليوم الثلاثاء، تشريعا في الكونجرس الأمريكي، لتصنيف الحوثيين كـ "منظمة إرهابية".

كما تقدم النائب الجمهوري، أندرو كلايد، بتشريع مماثل لإعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، رداً على اقتحامهم الأسبوع الماضي لمجمع السفارة الأمريكية في صنعاء.

ومن المرجح أن تحظى هذه الإجراءات بتأييد واسع من نواب الحزب الجمهوري في ضوء اقتحام السفارة، الحادثة التي أثارت غضب قادة السياسة الخارجية من الجمهوريين بمجلسي النواب والشيوخ.

ولم يتضح كيف سيصوت الديمقراطيون، لكن قادة السياسة الخارجية للجمهوريين والديمقراطيين وعدوا بالرد بعد وقت قصير من اقتحام الحوثيين السفارة.

وتأتي المساعي بعد أيام فقط من قيام مسلحي المليشيات بمداهمة مجمع السفارة الأمريكية في اليمن، حيث سرقوا معدات وخطفوا موظفين محليين.