نشرة أخبار العالم: حدث أمني خطير في البحر المتوسط.. أمريكا تطالب رعاياها بمغادرة إثيوبيا فورا.. اكتشاف سلالة جديدة مرعبة لـ كورونا

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من أهم الأنباء على الصعيدين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

سندافع عن أنفسنا.. رئيس الوزراء الإسرائيلي يهدد إيران مجددا

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أن تل أبيب ستدافع عن نفسها بغض النظر عن نتائج محادثات فيينا بشأن إيران.

فضيحة جديدة لـ جونسون.. اتهام والد رئيس وزراء بريطانيا بالتحرش

ضم نادي المتحرشين بالنساء، الثلاثاء، عضوا جديدا من المشاهير، عمره 81 عاما، وهو النائب السابق في البرلمان الأوروبي "ستانلي جونسون" والد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون.



البرهان يؤكد لمسؤولة أمريكية: ملتزمون بإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي

أكد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، أن بلاده متمسكة بالوثيقة الدستورية، والحوار الشامل مع القوى السودانية.



فايزر توقع اتفاقية لترخيص علاج كورونا بالفم للوصول لبلدان الدخل المنخفض والمتوسط

قال هيرفيه فيرهوسل المتحدث باسم وكالة "يونيتيد" إن تجمع براءات اختراع الأدوية الذي أنشأته الوكالة لزيادة فرص الحصول على الأدوية المنقذة للحياة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، قد توصل لاتفاقية ترخيص طوعية لعلاج فايزر الجديد المضاد لكورونا الذي يتم تناوله عن طريق الفم مع جرعة منخفضة من دواء ريتونافير.

اشتباكات مع أذربيجان.. مقتل 15 جنديا وأسر 12 آخرين من جيش أرمينيا

أعلنت أرمينيا، الثلاثاء، عن مقتل 15 جنديا أرمنيا وأسر 12 أخرين إثر اشتباكات مع جيش أذربيجان على الحدود، في ظل خشية من تجدد النزاع الذي اندلع العام الماضي بين البلدين الخصمين.



أذربيجان تضرب أرمينيا.. ورئيس الوزراء يدعو المواطنين للدفاع عن البلاد

حذر رئيس وزراء أرمينيا، الثلاثاء، من أن الأرمن يجب أن يكونوا مستعدين للدفاع عن منازلهم إذا انتقلت التوترات المتصاعدة على الحدود المشتركة مع أذربيجان إلى صراع مباشر، علي خلفية اشتعال الحرب مجددا مع الجيش الآذري.

بيان عاجل من إيران بشأن المحادثات مع السعودية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجیة الإيرانية سعید خطیب زادة، الثلاثاء، إن المحادثات مع المملكة العربية السعودية لم تشهد تطورا جديدا.

وزير البترول يعلن موعد بدء تصدير الغاز إلى لبنان

قال وزير البترول طارق الملا، الثلاثاء، إن مصر تخطط لتزويد لبنان بالغاز الطبيعي بحلول أوائل العام المقبل 2022، في محاولة للمساعدة في تخفيف أزمة الكهرباء في البلد الشقيق.

تطور خطير.. بريطانيا تدعو مواطنيها إلى وقف السفر للبنان

دعت بريطانيا، الثلاثاء، مواطنيها إلى عدم السفر إلى لبنان، باستثناء الحالات الضرورية.



احتلال كامل.. إسرائيل تتنصت وتسجل جميع مكالمات الفلسطينيين في غزة والضفة

كشف تقرير لـ"ميدل إيست آي" عن تنصت إسرائيل على كافة المكالمات الهاتفية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.



مجلس السيادة السوداني: يجب الإسراع في اختيار رئيس للوزراء لتشكيل الحكومة

أكد مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الثلاثاء، أهمية الإسراع في اختيار رئيس الوزراء ليشكل الحكومة السودانية الجديدة.

الإمارات تشتري 50% من أسهم شركة طائرات هليكوبتر روسية بدون طيار

أبرم صندوق "توازن" للدفاع والأمن والتنمية في الإمارات العربية المتحدة صفقة للاستحواذ على 50% من شركة تصميم طائرات الهليكوبتر الروسية "في أر تي".

إيران تستأنف إنتاج أجزاء هامة من البرنامج النووي

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، نقلا عن دبلوماسيون، إن إيران استأنفت إنتاج أجزاء متقدمة من البرنامج النووي.

بيان عاجل من روسيا بعد اشتعال الأزمة مجددا بين أرمينيا وأذربيجان

دعا وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو في بيان الثلاثاء، أرمينيا وأذربيجان إلى وقف الأعمال التي من شأنها التسبب في التصعيد العسكري على الحدود بين البلدين.



أكبر تجمع صناعي عائم في العالم.. ولي العهد السعودي يعلن إنشاء مدينة نيوم "أوكساچون"

أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء، إنشاء مدينة نيوم الصناعية "أوكساچون" التي تشكل خطوة أخرى ضمن مخطط "نيوم" الرئيسي، وتعد أكبر تجمع صناعي عائم في العالم.

بينهم مصريون.. الكويت تضع 100 وافد على قوائم أمن الدولة

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، بأن الكويت وضعت 100 شخصية من المقيمين على أراضيها على قوائم أمن الدولة.

هل باع جورج قرداحي 419 عقاراً وهرب أموالها؟ .. أول رد من الوزير اللبناني

تداولت اتهامات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان موجهة إلى وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، ببيعه 419 عقاراً مملوكة له وتحويل أموالها إلى خارج لبنان، قبل أن يدافع الوزير الذي تسبب في أزمة دبلوماسية مع المملكة العربية السعودية لا تزال قائمة رغم محاولات الحلحلة، عن نفسه.

أمريكا تدعو مواطنيها لمغادرة إثيوبيا فورا

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، مواطنيها إلى مغادرة إثيوبيا فورا، مضيفة أن واشنطن ليس لديها خطط لتسهيل الإجلاء عبر الطائرات العسكرية أو التجارية.

أردني فلسطيني.. تركيا تعتقل مشتبها به في اغتيال رئيس هايتي

ألقت السلطات التركية، الثلاثاء، القبض على مشتبه به في اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويرز في يوليو الماضي.

بعد الغاز المسيل.. حرس الحدود البولندي يتوعد باستخدام السلاح ضد المهاجرين

هدد حرس الحدود البولندي، الثلاثاء، باستخدام السلاح إذا تدهور الوضع على الحدود مع بيلاروسيا.

تضم البحرين والإمارات.. البنتاجون: وزير الدفاع الأمريكي يزور الشرق الأوسط هذا الأسبوع

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" الثلاثاء، عن جولة جديدة لوزير الدفاع لويد أوستن في الشرق الأوسط.

مخاوف في إسرائيل.. تفاصيل حدث أمني خطير بـ البحر المتوسط

كشفت القناة العبرية الـ20، الثلاثاء، تفاصيل حدث خطير وقع لـ زورق إسرائيلي في البحر المتوسط أمام قطاع غزة، ما أثار مخاوف في إسرائيل.

أمريكا: عازمون على بيع مقاتلات إف 35 إلى الإمارات.. وهذه الدولة تعطلها

أكد مسؤول أمريكي، الثلاثاء، اعتزام الولايات المتحدة المضي قدما في صفقة بيع مقاتلات إف 35 إلى دولة الإمارات.

بايدن يقرر منع رئيس دولة وزوجته وحكومته من دخول أمريكا

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، إعلانًا يحظر رئيس دولة نيكاراجوا وزوجته ونائبته وأعضاء حكومته ممن شاركوا في السياسات التي وصفها بأنها تقوض الديمقراطية من دخول الولايات المتحدة.

سلالة قاتلة من كورونا.. متحور جديد يثير الذعر في فرنسا

أعلنت وكالة الصحة الإقليمية الفرنسية، الثلاثاء، عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا مع تغييرات غير مسبوقة في البروتين الشائك في فرنسا.