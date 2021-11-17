منها التموين.. هند النعسانى: بوابة مصر الرقمية تقدم 94 خدمة لـ المواطنين

قالت هند النعسانى، مقدمة برنامج صباح البلد: إن إطلاق وزارة الاتصالات لتطبيق بوابة مصر الرقمية يعد ضمن توجه الدولة المصرية فى إطار التحول الرقمى.



وأوضحت هند النعسانى، خلال حلقتها اليوم ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد الذى يرأس تحريره الصحفى أحمد حمدى ، أن منصة بوابة مصر الرقمية توفر العديد من الخدمات بإجمالى 94 خدمة تتضمن الشهر العقارى ، ترخيص السيارات ، التموين ، الضرائب العقارية ، التأمينات الاجتماعية .



وتابعت هند النعسانى ، أن الحصول عى خدمات بوابة مصر الرقمية يكون عن طريق الدخول على هذه البوابة ويتم تسجيل البيانات المطلوبة ويتم الرد بالتفاصيل الخاصة عن كافة الأسئلة مؤكدة أنه من المقرر أن يستفيد أكبر عدد من المواطنين بخدمات البوابة لمواكبتها بالتطور التكنولوجى وتوفر الوقت والمجهود .