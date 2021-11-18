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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلادهما | أحمد حلمي ومنى زكي تقاسما الحب والنجومية

احمد حلمى ومنى زكى
احمد حلمى ومنى زكى

يحتفل اليوم الخميس النجمان أحمد حلمى وزوجته النجمة منى زكى بعيد ميلادهما، والذى يعد أشهر عيد ميلاد فى الوسط الفنى، خصوصاً أن الثنائى يشكلان فنانيين من نوع خاص ولهم طلة مبهجة.

احمد حلمى ومنى زكى 


أول لقاء لأحمد حلمي ومنى زكي

 

كان أول لقاء لأحمد حلمي ومنى زكي في مكتب المنتج محمد فوزي، حيث فوجئ حلمي بتواجدها ولم يتحدث معها رغم صداقتها بشقيقها، وبعدها جمعتهما علاقة صداقة قوية، ليبدأ حلمي بالشعور بمشاعر حب تجاه منى زكي، حاول أحمد حلمي الاعتراف لها بذلك إلا أنه ظل مرتبكاً لفترة.

وفي أثناء تصويرها لأحد أعمالها الفنية قام بإرسال ورد لها في دولة أخرى، وصرح بعدها الثنائي لبعضهما بوجودمشاعر داخل كل منهم للآخر، لتبدأ واحدة من أشهر قصص الحب والزواج في الوسط الفني.

 

احمد حلمى ومنى زكى

قصة حب منى زكي وأحمد حلمي

 

من المواقف الطريفة التي عاشها الزوجين وقت ارتباطهما، موقف بسبب غيرة حلمي على حبيبته،  فبعد انتهاء تصوير فيلم "أفريكانو"، فذهب إلى المطار من أجل مقابلتها ففوجئ بشاب وسيم يساعدها على نقل حقائبها ولاحظ بالتأكيد أنه ليس من عمال المكان، وعندما ذهبا لإلقاء التحية عليه عامله بطريقة غير لطيفة بسبب غيرته منه، فما كان وقتها من الفنانة المصرية إلا أن غضبت من تصرفه وسألته: "هل تعلم من هو؟"، ونظراً لعدم متابعته لكرة القدم ولا معرفة باللاعبين لم يتعرف عليه. إلا أن أحمد حلمي فور معرفة هوية حازم إمام، حاول أن يصلح الموقف وأن يتصل به ولكن لم يستطع الوصول إليه.

احمد حلمى ومنى زكى

عيد ميلاد أحمد حلمي ومنى زكي

 

من المفارقات التي حدثت في علاقة منى زكي وأحمد حلمي هي مفارقة يوم مولدهما، حيث يحتفل الزوجين  في 18 نوفمبر من كل عام بعيد ميلادهم

احمد حلمى ومنى زكى

زواج أحمد حلمي ومنى زكي

 

بعد أن قرر أحمد حلمي الزواج من منى زكي، في البداية طلب مقابلة شقيقها لأن والدها كان خارج مصر، واللقاء بينهما كان جيداً ورحب بفكرة ارتباطهما ولكنه طلب منه انتظار عودة أبيه.

انتظر أحمد حلمي  بالفعل عودة والد منى زكي، وكان في ذلك الوقت شارك في بطولة فيلم "55 إسعاف" و"رحلة حب"، وبدأ في تحقيق الشهرة والعديد من الجماهير تعرفت عليه.

التقى بعد ذلك أحمد حلمي  بوالد منى زكي، الذي طلب منه أن يعيش ابنته في نفس المستوى الاجتماعي، وأن يقدم لها شبكة بقيمة 30 أو 40 ألف جنيه، مع منحه مهلة سنة حتى يستطيع تكوين نفسه بالشكل المطلوب.

احمد حلمى ومنى زكى
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