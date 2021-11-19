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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مروان محسن يحتفل بفوز فيوتشر على إيسترن كومباني.. شاهد

مروان محسن
مروان محسن

نشر اللاعب مروان محسن، صور احتفال فريقه نادي فيوتشر عقب فوزه علي إيسترن كومباني مساء أمس، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهر في الصور مروان محسن اثناء احتفاله مع باقي الفريق عقب تسديد الأهداف، من داخل أرض الملعب.

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مروان محسن يسجل.. فيوتشر ينهي الشوط الأول متقدما على إيسترن كومباني بثلاثية نظيفة

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مروان محسن يعود للتهديف.. المصري يتعادل مع فيوتشر 1-1 بالدوري المصري

وكان قد أنهى الفريق الأول لكرة القدم  بنادي فيوتشر أحداث الشوط الأول متقدما على إيسترن كومباني ، فى المباراة التى تجمع بينهما فى إطار مباريات الإسبوع الرابع من الدوري المصري.  

وفي الدقيقة 6 وصلت الكرة للاعب فيوتشر، عمر كمال عبد الواحد خارج منطقة جزاء إيسترن كومباني ليسددها صاروخية في المرمى.

وفي الدقيقة 15 استلم أحمد رفعت الكرة من يسار الملعب ليمررها بينية لزميله جوناثان الذي أعاد الكرة لزميله غنام محمد أمام منطقة جزاء إيسترن كومباني ليُسدد صاروخية معلنة الهدف الثاني لفيوتشر.

وأرسل جوناثان عرضية في الدقيقة 21 داخل منطقة جزاء إيسترن كومباني لتصل إلى مروان محسن الذي سددها في الشباك هدفًا ثالثًا لفيوتشر.

ويدخل فريق فيوتشر المباراة في المركز التاسع برصيد 4 نقاط بجدول ترتيب الدوريـ بينما يقبع فريق إيسترن كومباني في المركز 17 من الجدول.

مروان محسن فيوتشر نادى فيوتشر ايسترن كومباني اللاعب مروان محسن

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