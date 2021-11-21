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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بسبب تقلبات الجو.. أفضل المشروبات التي تساعد على التدفئة

مشروبات تساعد على
مشروبات تساعد على التدفئة

أسباب تعمل على شعور الفرد بالبرودة الشديدة

تعتبر القرفة باللبن من المشروبات

الماء الساخن والليمون بديلاً للمشروبات المحملة بالسكر

تقلبات الجو، وتغيير في درجات الحرارة، أسباب تعمل على شعور الفرد بالبرودة الشديدة، لذلك يجب تناول مشروبات ساخنة تعمل على تدفئة الجسم، مع الحفاظ على صحة الشخص.
 

لذا كشف موقع ndtv.، عن مجموعة من المشروبات الصحية و اللذيذة التي ينصح بتناولها خلال فصل الشتاء.

 

مشروبات سريعة و صحية  تساعد علي الشعور بالدفء 

 

-شاي اعشاب

استبدل الشاي المعتاد بشاي الأعشاب، يمكن تحضيرها في المنزل ولن تساهم في زيادة استهلاك الكافيين، هناك الكثير من أنواع شاي الأعشاب المتاحة بعض أفضل الخيارات هي- شاي البابونج ، شاي الزنجبيل ، الشاي الأخضر ، عشبة الليمون وأكثر من ذلك بكثير.

 

-الليمون 

ضعي عصير الليمون الطازج في الكوب ، وأضيفي شريحة إضافية من الليمون ، وغطيه بالماء المغلي،  يعتبر الماء الساخن والليمون بديلاً جيدًا للمشروبات المحملة بالسكر مثل عصير الليمون ، لكن حاول تناوله مع وجبة لأن الأحماض الموجودة في عصير الليمون يمكن أن تضر الأسنان.

 

- الفانيليا أو اليانسون على البخار

يحصل كوب من الحليب الساخن على نكهة معززة عند نقعه ببذور اليانسون (تحضير هولندي تقليدي) أو حبوب الفانيليا. أضف ملعقة من السكر أو العسل حسب الرغبة وستحصل على مشروب دافئ خالٍ من الكافيين وهو مشروب مثالي ليلي.

-حليب الكركم

يُعرف حليب الكركم أيضًا بالحليب الذهبي، هذا المشروب مليء بالعديد من الفوائد الصحية، الكركم مليء بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات والفيروسات،  شرب حليب الكركم مفيد لمرضى السكر وصحة القلب والعظام والجلد .

 

-حليب اللوز

يضاف اللوز المطحون إلى الحليب  الدافئ ويطهى لفترة من الوقت لتحضير هذا المشروب،  اللوز غني بفيتامين E والبوتاسيوم والمغنيسيوم والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى،  يمكنك أيضًا إضافة الهيل والزعفران إلى هذا المشروب لجعلها أكثر صحة تخطي إضافة السكر إليها.

 

-مشروب القرفة 

القرفة من التوابل التي تستخدم عادة لإضافة نكهة للأطعمة والمشروبات، هذه التوابل غنية بخصائص طبية قوية، القرفة غنية بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات، كما أنه مفيد لقلبك ويخفض مستويات السكر في الدم،  يمكن استخدام القرفة لتحضير مجموعة متنوعة من المشروبات سواء بالحليب أو بدون الحليب.


يقدم موقع "stylesatlife" مشروبات طبيعية مفيدة للجسم في الشتاء.

القرفة باللبن
تعتبر القرفة باللبن من المشروبات الساخنة التي تساعد الجسم في فصل الشتاء على الحفاظ على الصحة الجسدية، مع الشعور بالدفء، كما انها تحتوي على عناصر غذائية مثل المعادن والحديد والفيتامينات.

طريقة التحضير:
- قومي بغليان الماء مع القرفة البودر.
- صبي القرفة في كوب.
- ضعي اللبن الدافئ عليها.
- ضيفي ملعقة من السكر او العسل الابيض حسب الرغبة.

السحلب:

من اشهر المشروبات الشتوية التي تقدم للضيوف، او الاماكن العامة، فهي تساعد على الدفء مع مد الجسم بالطاقة.

طريقة التحضير:
- قومي بتسخين اللبن على نار متوسطة، حتى يصل إلى درجة الغليان.
- أضيفي مسحوق السحلب وجوز الهند، وقلبي حتى تمام الذوبان.
- ضيفي السكر حسب الرغبة.

البليلة
تعد البليلة من المكملات الغذائية، فهي تساعد الاطفال على التغذيةة السليمة، مع الشعور بالدفء، فهي مفيدة لصحة الكبار والصغار، وينصح بتناولها طوال فصل الشتاء. 

طريقة التحضير:
- انقعي القمح ليلة كاملة.
- سلق القمح فى الماء حتى ينضج، وأطفئي النار وغطيه واتركيه لمدة ساعتين حتى يتفتح.
- وضع الكمية المناسبة في طبق التقديم واسكبي فوقها الحليب والمكسرات، وضعي فوقها ملعقة كبيرة قشطة.
- قدميها ساخنة، وزينيها بالمكسرات والقرفة وجوز الهند.

تقلبات الجو الجسم تدفئة الجسم الحفاظ على صحة الشخص مشروبات ساخنة

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