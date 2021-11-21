السكرتير العام يترأس اجتماع لجنة البت في طلبات تقنين أراضي الدولة بقنا

ترأس المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام لمحافظة قنا ، اجتماعًا موسعًا، مع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومسئولي إدارات أملاك الدولة ومديري الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية.

جاء ذلك بحضور السكرتير العام المساعد ، لمتابعة موقف تقنين أراضي أملاك الدولة على مستوى مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن الإزالة الفورية لكافة التعديات على أراضي أملاك الدولة .

أوضح السكرتير العام لمحافظة قنا ، بأن هذا الملف يأتى في مقدمة أولويات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بضرورة متابعة معدلات الأداء بمراحل التقنين المختلفة" الفحص ، والمعاينة ، والتعاقد ، والبت في التظلمات ، والتثمين.



و أكد السكرتير العام لمحافظة قنا ، أن إجمالى عدد طلبات التقنين المقدمة بلغت 47 ألف و127 طلب وبلغ عدد الحالات التى تم فحصها ومعاينتها والحاصلة علي موافقة المساحة العسكرية بالمحافظة أكثر من 18 ألف طلب تقنين ، كما تم تحرير 5 آلاف عقد تقنين ، بينما يجري الآن استكمال إجراءات التقنين لكافة الحالات التى ثبت توافر الشروط لها.



كما وجه الطيبي ، بتكليف رؤساء القري و موظفيهم بالإشراف المباشر على ملف تقنين أراضى الدولة؛ ضمانا لسرعة الإنجاز، وكذلك متابعة عمليات إزالة التعديات للمخالفين بالإضافة إلى سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لإنجاز خطوات التقنين مع وضع جدول زمنى للانتهاء من محاضر الفحص والمعاينة المطلوبة.

و أكد الطيبى ، بضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لعمل لجان منظومة تقنين أراضى أملاك الدولة و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من يتقاعس عن أداء دوره فى المنظومة ، مطالباً بتيسير إجراءات التقنين على المواطنين المتقدمين بطلبات تقنين للأراضي و التواصل مع المواطنين لتعريفهم بضرورة استكمال الإجراءات الخاصة بطلباتهم لإنهائها بشكل سريع.

اجتماع بحث موقف طلبات تقنين أراضي الدولة بقنا

اجتماع بحث موقف طلبات تقنين أراضي الدولة بقنا

اجتماع بحث موقف طلبات تقنين أراضي الدولة بقنا

اجتماع بحث موقف طلبات تقنين أراضي الدولة بقنا

اجتماع بحث موقف طلبات تقنين أراضي الدولة بقنا

اجتماع بحث موقف طلبات تقنين أراضي الدولة بقنا

اجتماع بحث موقف طلبات تقنين أراضي الدولة بقنا