بمكياج لافت.. ديميت اوزديمير تستعرض جمالها على إنستجرام

شاركت الممثلة التركية ديميت اوزديمير، متابعيها فيديو جديد وهي تغني وتقوم مصففة الشعر بتصفيف شعرها، وقامت بنشرها عبر خاصية الاستوري على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة مميزة وجذابة للغاية.



تفاصيل إطلالة ديميت اوزديمير

ارتدت ديميت اوزديمير توب كت بحمالات رفيعة باللون الأسود، وهو ما أعطاها إطلالة جذابة وناعمة.





وقامت ديميت اوزديمير، بترك خصلات شعرها منسدلا عبر اكتافها وظهرها بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

ديميت اوزديمير

وأبرزت ديميت اوزديمير في وضع الماكياج؛ واكتفت بوضع اللون النبيتي كأحمر شفاه، مع الماسكرا والآي لاينر والآي شادو لتبرز من جمال عينيها.



ولم تتكلف ديميت اوزديمير في ارتداء الإكسسوارات؛ حيث اكتفت الظهور بإطلالة بسيطة وناعمة.

حياة ديميت اوزديمير الأسرية

ديميت اوزديمير ممثلة تلفزيونية وسينمائية تركية من مواليد 26 فبراير 1992 في مدينة كوجالي في تركيا، اشتهرت في العالم العربي بدورها في مسلسل رائحة الفراولة بذور اسيل.



وبعد انفصال والديها انتقلت للعيش في مدينة إسطنبول، بدأت ديميت أوزدمير حياتها المهنية من خلال المشاركة في فرقة الرقص الخاصة بالمطربة التركية الشهيرة بينجو، ثم بفرق خاصة بالراقصات المشجعات.



وظهرت ديميت أوزديمير، على الشاشات لأول مرة كعارضة في أحد كليبات المطرب مصطفى صندل الغنائية، كممثلة بدأت أوزديمير تشق طريقها عام 2013، حيث ظهرت لأول مرة بدور "إيلين" في الدراما التركية الشهيرة "سأعطيك سرًا" والذي قام ببطولته كل من النجمة إسراء رونابار، والنجم مراد خان، والنجم إكين كوش.



وتعتبر ديميت اوزديمير الابنة الصغرى لعائلة لها ثلاث فتيات أكبر منها، ومنذ أن انفصل والديها انتقلت مع والدتها وشقيقتها الكبرى للعيش في اسطنبول.

مسيرة ديميت اوزديمير

وعرفت اوزديمير بشكل أكبر في تركيا والعالم العربي عندما جسدت شخصية "عالية" في الدراما التركية الشهيرة "ليث ونورا"، والتي قام ببطولتها النجم كيفانش تاتليتوغ والنجمة فرح زينب عبد الله.



وفي السينما أطلت ديميت عام 2015 بفيلمها الأول "أفي بوعدك"، حيث اعتبرت النقلة الحقيقية في حياة ديميت اوزديمير الفنية هي قيامها بدور البطولة في الدراما التركية الشبابية الشهيرة "رائحة الفراولة" الذي قامت ببطولته بجانب النجم يوسف جيم والنجم إيكين ميرت دايماز، وقد حقق ذلك المسلسل نسبة مشاهدة عالية في تركيا، كما لاقى رواجًا كبيرًا خارج تركيا ساهم في إكساب ديميت اوزديمير شهرة كبيرة في العالم أجمع.