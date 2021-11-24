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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| أول منشور لـ تيسير فهمي بعد وفاة شقيقها.. قرار صارم ضد حسن شاكوش

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، شملت أول تعليق لـ تيسير فهمي بعد وفاة شقيقها ، قرارا صارما تجاه حسن شاكوش ، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

كلمات مؤثرة| أول تعليق لـ تيسير فهمي بعد وفاة شقيقها بحريق المهندسين

كتبت الفنانة تيسير فهمي ، منشورًا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علقت من خلاله على حادث وفاة شقيقها «علي» في حريق مستشفى خاص بالمهندسين.

وكتبت تيسير فهمي ، في تعليقها عبر فيسبوك: «أشكر كل من تقدم بالمواساة أو التعزية لي سواء على العام أو الخاص أو الاتصال أو الحضور شخصيًا .. شكرًا من القلب». 

 

أقرب الناس وأغلاهم | ابنة رجاء الجداوي تهنئ ميرفت أمين بعيد ميلادها

دوّن الحساب الرسمي للفنانة الراحلة رجاء الجداوي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رسالة للاحتفال بعيد ميلاد الفنانة الكبيرة ميرفت أمين، التي تعد من أقرب صديقات الراحلة.

وكتبت أميرة مختار ابنة رجاء الجداوي على حساب والدتها عبر" إنستجرام": "مش هعرف اعبر غير انك حقيقي كنت أقرب الناس وأغلاهم.. عقبال مائة سنة صحة وعافية وراحت بال وسعادة بنحبك قوي قوي". 

 

جلسات عمل مكثفة.. أحمد الفيشاوي يستعد لفيلم عودة طاقية الإخفا

يعقد المنتج والمؤلف يوسف حسن يوسف حاليا جلسات عمل مغلقة مع الفنان أحمد الفيشاوي والمخرج رامي رزق الله للاستقرار على النسخة النهائية من إسكريبت فيلم «عودة طاقية الإخفا»، و الذي انتهى من كتابته مؤخرا الكاتب يوسف حسن يوسف.

 

رغم التظلم| الموسيقيين تتخذ قرارا صارما تجاه حسن شاكوش

قال منصور هندي، رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إن قرار إيقاف المطرب حسن شاكوش نهائي ولا رجعة فيه، ولن يُقبل تظلمه المقدم للنقابة؛ لأن قرار الوقف وسحب التصريح صادر من المجلس ورئيسه الفنان هاني شاكر.

وقال منصور هندي: «لو حسن شاكوش قدم مليون تظلم؛ ده قرار نهائي لا رجعة فيه، لأنه قرار النقيب هاني شاكر والمجلس بالكامل».

 

ماجدة موريس: سهير البابلي رفضت الارتجال من نجوم كبار على المسرح

قالت الناقدة الفنية ماجدة موريس ، إن الفنانة الراحلة سهير البابلي حققت الشعبية والجماهيرية الكبيرة لأنها كانت ممثلة جيدة وقديرة جدا، وهذا الكم من المسرحيات الناجحة التي قدمتها في البداية أبرزت إمكانياتها الفنية الكبيرة، لأنه ليس من السهل النجاح في المسرح، بل وقدمت بطولات مسرحية مختلفة (مسرح حديث، ومسرح غرفة، ومسرح عالمي، وكل أنواع المسارح).

تيسير فهمي رجاء الجداوي احمد الفيشاوي حسن شاكوش الموسيقيين سهير البابلى

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