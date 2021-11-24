عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخطرها تراكم الدم .. 3 أعراض تكشف إصابتك بدوالي الخصية |فيديو

العقم
العقم

قال أحمد العياشى ، استشارى جراحة الذكورة العقم،  إن دوالى الخصيتين من أسباب عدم قبول الشباب طبيًا فى  كليات الشرطة والجيش ، بالاضافة إلى  تسبب الدوالى فى حدوث تأخر الإنجاب والذى يؤثر بشكل سلبى كبير على تحليل السائل المنوى وتأخر الحمل .


وأوضح  أحمد العياشي خلال استضافته ببرنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي،  أن دوالى الخصية عبارة عن تمدد بالأوردة الخارجة من الخصيتين وخلل فى الدورة الدموية وتراكم للدم خارج الخصية  والتى تعد من الأعراض الخطيرة.


وأشار  أحمد العياشي ، إلى أن تشخيص مرض دوالى الخصيتين يتم عن طريقين أولهما المريض نفسه وشكوته من المرض ، بالإضافة للفحص الإكلينكى والذى يكشف وجود ورم أعلى الخصيتين وزيادة حجمهما .


وتابع أحمد العياشي  إلى أن هناك العديد من الأسباب التي تتسبب في الضعف الجنسي وضعف الانتصاب، وهي: التدخين، وزيادة نسبة الدهون في الدم، وخلل الهرمونات، مشيراً إلى أنها أسباب من الممكن علاجها خلال فترة قصيرة.، كاشفا هناك مشكلتان تؤثران على الإنجاب لدى الرجال حتى وإن لم تؤثر على الحالة الصحية، لافتاً إلى أن هناك قطاعين من الناس يمكن أن يتعرضا لمشكلة كبيرة مثل المراهقين.

 

أحمد العياشي الحالة الصحية الضعف الجنسي الدورة الدموية حمل هرمونات

ترشيحاتنا

تصدع في القيادة.. تقرير: رئيسة إثيوبيا ترفض سياسة آبي أحمد وتخشى من "جهنم"

تعرف على مخاطر عدم النوم خلال «الساعة الذهبية».. ونصائح للوقاية من الجلطات

للراغبين في العمل سكرتير عام محافظة.. تعرف علي المؤهل المطلوب والمسئوليات والواجبات

اللواء نبيل حسب الله: متابعة مستمرة من القيادة العامة للمهام العملياتية للجيش الثاني الميداني

شوقي يلتقى مسئول بجامعة الدول العربية لبحث إنشاء مجلس وزراء التعليم العرب

هيومن رايتس: بيلاروسيا وبولندا تنتهكان حقوق الإنسان على حدودهما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إعلان آبي أحمد.. قوات تيجراي تسيطر على مدينة "دبرى سينا" شمال أديس أبابا

والد مروان محسن يكشف تفاصيل إصابة اللاعب الخطيرة وموعد إجراء عملية جراحية

شكرا على التقدير.. أول تعليق من منة شلبي على خسارتها جائزة إيمي

كلمات مؤثرة| أول تعليق من تيسير فهمي بعد وفاة شقيقها في حريق المهندسين

تحذير جديد من الأرصاد الجوية حول طقس الأيام المقبلة

قرار عاجل من السعودية بشأن رخص العمل والإقامة

فعلت ذنب وتبت منه فكيف أعرف أن الله قبل توبتي؟.. الإفتاء تجيب

الأرصاد تزف بشرى عن طقس الأربعاء وتحذر من ظاهرة صباحية.. اعرف درجات الحرارة المتوقعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال تفقده معسكر إعداد مقاتلي شمال سيناء| وزير الدفاع يطالب الجيش الثاني بالاستعداد القتالي الدائم

10 صور من تكريم حمادة هلال والإعلامية دينا شرف الدين

جلسات عمل مكثفة.. أحمد الفيشاوي يستعد لفيلم عودة طاقية الإخفا

هل طرده أوباما وعلاء.. ماذا حدث مع الطفل معاذ في مباراة الزمالك والبنك الأهلي؟

فيديو

أنقذوا الصناديق.. انتشال 5 ملايين جنيه من أسفل مياه الأمطار

خلال تفقده معسكر إعداد مقاتلي شمال سيناء| وزير الدفاع يطالب الجيش الثاني بالاستعداد القتالي الدائم

دور الحكومة والقطاع الخاص.. مدبولي: استراتيجية واضحة للسنوات الخمس

الصدمة والفجأة والسرطان .. كواليس رحيل 4 مذيعات في أسبوع

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ