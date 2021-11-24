أخطرها تراكم الدم .. 3 أعراض تكشف إصابتك بدوالي الخصية |فيديو

قال أحمد العياشى ، استشارى جراحة الذكورة العقم، إن دوالى الخصيتين من أسباب عدم قبول الشباب طبيًا فى كليات الشرطة والجيش ، بالاضافة إلى تسبب الدوالى فى حدوث تأخر الإنجاب والذى يؤثر بشكل سلبى كبير على تحليل السائل المنوى وتأخر الحمل .



وأوضح أحمد العياشي خلال استضافته ببرنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن دوالى الخصية عبارة عن تمدد بالأوردة الخارجة من الخصيتين وخلل فى الدورة الدموية وتراكم للدم خارج الخصية والتى تعد من الأعراض الخطيرة.



وأشار أحمد العياشي ، إلى أن تشخيص مرض دوالى الخصيتين يتم عن طريقين أولهما المريض نفسه وشكوته من المرض ، بالإضافة للفحص الإكلينكى والذى يكشف وجود ورم أعلى الخصيتين وزيادة حجمهما .



وتابع أحمد العياشي إلى أن هناك العديد من الأسباب التي تتسبب في الضعف الجنسي وضعف الانتصاب، وهي: التدخين، وزيادة نسبة الدهون في الدم، وخلل الهرمونات، مشيراً إلى أنها أسباب من الممكن علاجها خلال فترة قصيرة.، كاشفا هناك مشكلتان تؤثران على الإنجاب لدى الرجال حتى وإن لم تؤثر على الحالة الصحية، لافتاً إلى أن هناك قطاعين من الناس يمكن أن يتعرضا لمشكلة كبيرة مثل المراهقين.