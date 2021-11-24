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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لبحث تعزيز التعاون.. نشاط مكثف للقنصل السعودي في الإسكندرية

القنصل السعودي مع
القنصل السعودي مع رئيس الأكاديمية العربية

أجرى القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، مزيد بن محمد الهويشان لقاءات مكثفة مع عدد من المسئولين والنواب في العاصمة الثانية مدينة الإسكندرية.

 

فقد استقبل الهويشان الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمقر القنصلية السعودية بوسط الإسكندرية لبحث أوضاع الطلبة السعوديين الملتحقين بالدراسة في مختلف التخصصات في الاكاديمية، فضلاً عن  العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين  في مختلف المجالات.

 

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وعبر القنصل العام عن تقديره للجهود التي يبذلها معالي رئيس الاكاديمية العربية في ادارة هذا الصرح العلمي العربي.

 

كما استقبل القنصل السعودي النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب المصري، حيث تبادل الجانبان الاحاديث الودية واستعرضا العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي.

 

وتشهد القنصلية السعودية بمحافظة الإسكندرية نشاطًا مكثفًا منذ قدوم القنصل السعودي مزيد بن محمد الهويشان إلى المدينة في سبتمبر الماضي.

الاسكندرية مجلس النواب المصالح الحكومية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا عضو مجلس النواب

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