لبحث تعزيز التعاون.. نشاط مكثف للقنصل السعودي في الإسكندرية

أجرى القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، مزيد بن محمد الهويشان لقاءات مكثفة مع عدد من المسئولين والنواب في العاصمة الثانية مدينة الإسكندرية.

فقد استقبل الهويشان الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمقر القنصلية السعودية بوسط الإسكندرية لبحث أوضاع الطلبة السعوديين الملتحقين بالدراسة في مختلف التخصصات في الاكاديمية، فضلاً عن العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

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وعبر القنصل العام عن تقديره للجهود التي يبذلها معالي رئيس الاكاديمية العربية في ادارة هذا الصرح العلمي العربي.

كما استقبل القنصل السعودي النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب المصري، حيث تبادل الجانبان الاحاديث الودية واستعرضا العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي.

وتشهد القنصلية السعودية بمحافظة الإسكندرية نشاطًا مكثفًا منذ قدوم القنصل السعودي مزيد بن محمد الهويشان إلى المدينة في سبتمبر الماضي.