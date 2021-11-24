المحافظ يتفقد "ممشى أهل سوهاج" بالكورنيش الشرقي

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، منطقة "ممشى أهل سوهاج" بالكورنيش الشرقي، والذي تنفذه الهيئة العربية للتصنيع إهداء لمحافظة سوهاج كممشى ذو تصميم حضاري ومنطقة ترفيهية لرواد الكورنيش من أهالي محافظة سوهاج.

وذلك بحضور اللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج، وعامر عوض رئيس حي شرق سوهاج، والمهندسة عبير الطيب مدير التنسيق الحضاري بالمحافظة.

وتابع محافظ سوهاج الأعمال الجارية بالمشروع للوقوف على نسب التنفيذ، ومعدلات الأداء، الذي يقام بداية من سور نادي هيئة قضايا الدولة وحتى كافيتريا رقم "2"، ويتضمن إنشاء عدد من الوحدات التجارية بأبعاد مختلفة، لتقديم المأكولات والمشروبات.

بالإضافة إلى مطعم على مساحة 150 متر، ومنطقة مخصصة لألعاب الأطفال ومنطقة ترفيهية، ولاند سكيب، وأماكن للتصوير "فوتوسيشن"، وعدد من المقاعد الخشبية المطلة على النيل بأشكال مختلفة، وأحواض زرع ونباتات للزينة، وبوابات مضيئة ومساحات خضراء، وأعمال الانترلوك.

وتفقد المحافظ الرامبات المخصصة لذوي الإعاقة بالممشى، وذلك في إطار تطبيق كود الإتاحة بجميع المشروعات والمنشآت التي يتم إنشاؤها بنطاق المحافظة، موجها بسرعة استكمال أعمال الإنارة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح الوحدات التجارية الموجودة بالممشى.

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