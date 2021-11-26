أكلات الخليج .. طريقة عمل كبسة الريش

تعد كبسة الريش من أكلات الخليج المميزة حيث تتمتع بمذاق لا يقاوم ونكهة فريدة عن باقي أنواع الكبسة الخليجية والعربية.

نقدم لكم طريقة عمل كبسة الريش بخطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير كبسة الريش

ريش

أرز بسمتي

بهارات

كبسة

لومي

مكعبات طماطم

بصل أبيض مفروم

ملح وفلفل

زبدة

زيت

بودرة زعفران

قرفة

ورق لورا

خضرة مفرومة للتزيين

طريقة عمل كبسة الريش:

* يشوح الريش في الزيت والزبدة ثم يضاف الملح والفلفل الأسود ويهرس الثوم ثم يضاف البصل والتوابل عدا الزعفران.

* تضاف الطماطم ثم يضاف كوب ونصف كوب ماء ويضاف الأرز البسمتي ثم يترك الخليط حتى تمام التسوية.

* يضاف الزعفران و2 مكعب زبدة ويقلب المحتوى ويرفع الريش ثم يشوح في الزيت على الجريل و تقدم كبسة الريش ساخنة وفوقها رشة الخضرة بالهنا.