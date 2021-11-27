العراق يجهز للكشف عن تفاصيل جديدة بشأن محاولة اغتيال الكاظمي

أكد مصدر عراقي، أن حكومة العراق ستشكف، غدا الأحد 28 نوفمبر، بعض التفاصيل عن محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مشيرا إلى أنها ستعلن عن موقف جديد.

وقال المصدر إن "بعض التفاصيل في هذه القضية سيكشف عنها يوم غد، وسيكون هناك موقفا حكوميا جديدا"، وفقا لـ روسيا اليوم.

وقبل أيام، كشفت مصادر عن إيداع قائدين أمنيين في التوقيف؛ على خلفية محاولة اغتيال الكاظمي، كما حددت الأجهزة الأمنية 3 أشخاص متهمين بالوقوف وراء محاولة الاغتيال.

وكان مشرق عباس، المستشار السياسي الخاص لرئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي أكد أن الأيام المقبلة ستشهد الكشف عن بعض الحقائق والأفلام والصور عن محاولة اغتيال الكاظمي.

وكتب على حسابه في تويتر "الأيام المقبلة ستشهد الكشف عن بعض الحقائق والأفلام والصور، والأدلة عن عملية الاستهداف الغادرة التي نفذها الإرهابيون ضد رئيس وزراء جمهورية العراق مصطفى الكاظمي".

وأضاف المسؤول العراقي "لن ننتبه إلى محاولات التضليل، كما نأسف لمن يتأثر بها غافلا، والحقيقة لا تموت".

وكان عدد من حراس مقر إقامة الكاظمي قد أصيبوا بجروح متفاوتة عقب هجوم صاروخي نفذته طائرة مسيرة.

وتعرض الكاظمي في السابع من نوفمبر الجاري، إلى محاولة اغتيال فاشلة بواسطة طائرات مسيرة مفخخة، وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان أن "محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد"، مشيرة إلى أن "الرئيس لم يصاب بأي أذى وهو بصحة جيدة".