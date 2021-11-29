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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بحضور وزير الخارجية.. صورة جماعية للمشاركين في منتدى الاتحاد من أجل المتوسط

صورة جماعية للمشاركين
صورة جماعية للمشاركين في منتدى الاتحاد من أجل المتوسط

نشر السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، مقطع فيديو على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الاثنين، يظهر المشاركين في اجتماع المنتدى الإقليمي السادس للاتحاد من أجل المتوسط وهم يلتقطون صورة جماعية معًا.

 

ويشارك سامح شكري وزير الخارجية، في المنتدى الإقليمي السادس للاتحاد من أجل المتوسط والذي يُعقد في مدينة برشلونة الاسبانية.

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والتقط شكري أمس الأحد، صورة جماعية مع الوزراء المشاركين في المنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط وذلك على هامش مأدبة عشاء يقيمها وزير خارجية أسبانيا خوسيه مانويل ألبارس.

 

تأتي مشاركة وزير الخارجية، في المنتدى الإقليمي السادس للاتحاد من أجل المتوسط والاجتماع الوزاري الثالث للاتحاد الأوروبي مع دول الجوار الجنوبي، ليؤكد أهمية "الاتحاد من أجل المتوسط"، كإطار مؤسسي للتعاون الإقليمي عبر ضفتي المتوسط في عدة مجالات أبرزها البيئة وتغير المناخ والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتحول الرقمي وتبادل الخبرات الفنية، وكذا تأكيد التزام مصر بالعمل مع شركائها في إطار التعاون الأورومتوسطي نحو المزيد من التكامل وفقاً للرؤية التي تبنتها دول الاتحاد منذ نشأته عام ٢٠٠٨. 

 

كما سيعرض شكري خلال الاجتماع الوزاري الثالث للاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي الأولويات المصرية للتعاون مع الجانب الأوروبي في العديد من المجالات استناداً إلى مبدأ الملكية المشتركة، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية زيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر ودول الجوار الجنوبي، وتعزيز النفاذ لصادرات هذه الدول إلى الأسواق الأوروبية بما يدعم جهودها في تحقيق الأهداف التنموية.

السفير أحمد حافظ وزارة الخارجية اجتماع المنتدى الإقليمي السادس للاتحاد من أجل المتوسط سامح شكري مدينة برشلونة سامح شكري وزير الخارجية

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