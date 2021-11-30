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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لا يرضى أبدا ولديه عقدة التفوق.. 7 علامات تدل على الطفل المدلل

الطفل المدلل
الطفل المدلل

كآباء ، نود أن نرى أطفالنا سعداء ونريدهم أن يحصلوا على كل شيء، ومع ذلك ، فإن منحهم الكثير من الاهتمام يمكن أن يضر أكثر مما ينفع، من الضروري وضع بعض الحدود ، لأن تلبية كل مطالبهم قد تجعلهم عنيدًا ومفسدًا.
 

"الطفل المدلل" هو مصطلح يستخدم للإشارة إلى الشاب المتمركز حول نفسه ، والعدواني ، والعصيان ، وعدم الاحترام ، ويظهر سلوكًا غير ناضج ، غالبًا نتيجة لتلقي الكثير من الاهتمام من والديهم أو البالغين أو فشل الوالدين في فرض قواعد وحدود مناسبة للعمر  .

إذا لم تتوقف عن سوء سلوكهم قريبًا ، فقد يصبح من الصعب للغاية عليك السيطرة عليهم. اقرأ هذا المنشور حيث نخبرك بالأسباب المحتملة لإفساد الأطفال ونقدم لك بعض النصائح لإدارة الطفل المدلل.
 

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لماذا يفسد الأطفال؟

 

يمكن أن تساهم عدة أسباب في سلوك الطفل الفاسد. فيما يلي عدد قليل من العناصر الشائعة.

تلبية كل احتياجات الطفل وعدم فرض حدود ثابتة ومناسبة لسنه
إعطاء الأطفال الكثير من الاهتمام والرعاية
العيش في بيئة منزلية حيث يوجد القليل من التفاعل بين أفراد الأسرة
كونه الطفل الوحيد في الأسرة ، حيث يميل الوالدان عمومًا إلى الحماية المفرطة
إنقاذهم باستمرار
منحهم المكافآت والثناء الفخم في كثير من الأحيان
عدم الانضباط في المنزل
 

علامات الطفل المدلل
 

يميل الأطفال المدللون إلى الافتقار إلى الصبر وعادة ما يكونون متمركزين حول الذات. غالبًا ما يستخدمون الأساليب المتلاعبة للحصول على ما يريدون. قد يؤدي هذا السلوك إلى تعريضهم لمشكلات في الأوساط الاجتماعية ، ويجب عليك اتخاذ خطوات إذا لاحظت أيًا من العلامات المذكورة أدناه.

فيما يلي بعض العلامات التي قد تشير إلى أن طفلك مدلل أو مدلل أكثر من اللازم .

1. يرفضونك ويتجاهلونك: إنه أمر مزعج عندما يفعل الطفل باستمرار شيئًا مخالفًا لما يُطلب منه. عندما يُطلب منهم اتباع الروتين ، يقدمون الأعذار. يرفضون مرارًا وتكرارًا تناول الطعام أو مشاركة متعلقاتهم أو النوم في الوقت المحدد. كما أنهم يتجنبون الاستماع إليك ويفعلون ما يحلو لهم.
 

2. يستجيبون بطريقة غاضبة أو يرمون نوبات الغضب: الطفل المدلل غالبًا ما يكون عدوانيًا . يمكنهم أن يشكلوا خطرًا على أنفسهم والأشخاص من حولهم. يتفاعلون بالإحباط عندما لا يتم تلبية احتياجاتهم ويرفضون كل ما يقال. نظرًا لأنهم غير قادرين على فهم عواطفهم ومعالجتها ، غالبًا ما يظهرون سلوكًا غاضبًا مثل الصراخ والبكاء والضرب والعض.

3. يطورون عقدة التفوق: يميل بعض الأطفال المدللين إلى تطوير عقدة التفوق على الآخرين ويشعرون أنهم يستحقون الأفضل فقط. يمكن أن يتفاقم هذا السلوك إذا بالغت في تقديرهم.
 

4. إنهم غير راضين أبدًا: أنت تمنحهم كعكة أو لعبة ، ويريدون المزيد. تسمح لهم بقضاء ليلة في الخارج مع الأصدقاء ، وهم يريدون ذلك كثيرًا. إنهم لا يشعرون بالامتنان أبدًا لما لديهم ويتوقعون منك أن تفعل المزيد.

5. إنهم لا يحترمون الناس: بالنسبة للطفل المدلل ، يجب على الجميع خدمتهم. إنهم لا يحترمون معلميهم وأصدقائهم وأفراد المجتمع. كما أنهم يفشلون في التعاطف مع الآخرين وغالبًا ما يتطلبون ذلك.

6. يطالبون بأشياء ويقارنون أنفسهم بالآخرين: من الصعب إدارة طفل ذي طبيعة متطلبة. عندما لا يتم تلبية مطالبهم ، قد ينفجرون ويحدثون الفوضى. قد تراهم يقارنون أنفسهم بالآخرين ، مما قد يجعلهم يخفون احتياجاتهم أو مشاعرهم ويؤدي إلى تدني الثقة بالنفس.

أدب الطفل الطفل المدلل اطمئن علي قلب طفلك الأسباب المحتملة لنوبات الغضب أثناء النوم عند طفلك السمن لصحة طفلك

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