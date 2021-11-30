خبر × تريند | حمو بيكا عن أحدث حفلاته: الحمد لله على العظمة.. تركي آل شيخ يعلق على فوز ميسي بالكرة الذهبية للمرة السابعة

يرصد موقع صدى البلد الإخباري بشكل دائم الموضوعات الإخبارية الهامه التي تهم الشارع المصري وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونستعرض أبرز العناوين:

شارك مؤدي المهرجانات، حمو بيكا، فيديو جديد، من أحدث حفلاته، بحضور عدد كبير من الجمهور، ونشره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلق بيكا على الفيديو: "الحمد لله ع العظمة دي.. ربنا يديمها نعمة".

شارك المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، صورة نجم الكرة العالمي ليونيل ميسي، من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب تركي آل شيخ، تعليقا عقب فوز ميسي بجائزة القدم الذهبية للمرة السابعة: "لا جديد أنت الأفضل دائما".

شاركت النجمة مني زكي،جمهورها،بأحدث إطلالتها،ونشرتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهرت مني ذكي برفقة المصمم العالمي إيلي صعب وبحضور النجمة يسرا،وكتبت زكي من خلال الصور معلقة:"أمسية جميلة مع إيلي صعب الفريد".

هنأ الفنان هيثم نبيل، الفنان حميد الشاعري بمناسبة عيد ميلاده،ونشر صور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” من فعاليات الإحتفال.

وظهر نبيل برفقة الفنان هشام عباس والفنان حميد الشاعري،وكتب من خلال صورهم معلقا:"يحدث الان عيد ميلاد الكابو حميد الشاعري".