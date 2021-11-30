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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلًا.. الصحة: تسجيل 911 إصابة جديدة بفيروس كورونا و65 وفاة.. محمد صلاح أول عربي وثالث إفريقي يفوز بجائزة القدم الذهبية.. خبير اقتصادي: برنامج الإصلاح كان له نتائج مبشرة

حدث ليلًا
حدث ليلًا

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة ، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية:  

الصحة: تسجيل 911 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و65 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 730 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة

مستشار الرئيس: هذا هو السؤال الأخطر حول أوميكرون وليست له إجابة حتى الآن

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة الوقائية، إن كل البلاد تتمنى ألا يصلها نوع جديد من متحورات فيروس كورونا، موضحا أن الرؤية العلمية حول متحور أوميكرون الجديد مازالت غير واضحة.

المغرب يؤجل إطلاق خط جوي مع إسرائيل.. لهذا السبب

قررت شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية، تأجيل إطلاق أول خط جوي مباشر مع إسرائيل منذ تطبيع علاقات البلدين.

شوقي غريب: اختيارات كيروش للاعبين من المنتخب الأولمبي رائعة.. وكأس العرب بطولة مفيدة
قال شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، إن كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الأول، اختار عدد من لاعبي المنتخب الأولمبي.

أفضل أوقات التوبة وكيفية الإقلاع عن الذنب المتكرر.. احذر من تأخيرها

تعتبر أفضل أوقات التوبة ، كما ورد عن ابن رجب -رحمه الله تعالى-، أحيث قال عن أفضل أوقات التوبة: « أفضل أوقات التوبة

عضو لجنة تحكيم فرانس فوتبول: كنت أتوقع وجود صلاح بالمراكز الخمسة الأولى ..فيديو

قالت الأعلامية إيناس مظهر، عضو لجنة تحكيم فرانس فوتبول، إن جائزة افضل لاعب بالعالم، تعتمد على الإنجازات التي حققها اللاعب بشكل كبير، مؤكدا أن ليونيل ميسي قد فاز بجائزة كأس أمريكا الجنوبية.

في ذكرى ميلاد الموسيقار رياض السنباطي.. وصف صوت عبد الحليم حافظ بالمرتجف

يحل اليوم ذكرى ميلاد احد أهم أعمدة التلحين في الوطن العربي، الا وهو الموسيقار رياض السنباطي حيث يعد أحد أبرز الموسيقيين في تلحين القصيدة العربية، وبلغ عدد مؤلفاته 534 عملا، وتعاون عبر مسيرته الفنية مع 120 شاعرا، وقدم للسينما فيلما واحدا عام 1952، أمام هدى سلطان ولم يكرر التجربة لأنه كان يرى نفسه ممثلا فاشلا وأن التلحين عالمه الخاص.

خبير اقتصادي: برنامج الإصلاح كان له نتائج مبشرة على الاقتصاد المصري..فيديو

قال مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن النتائج التي حققها الاقتصاد المصري جيدة، مؤكدا أنه يعود الفضل في ذلك إلى برنامج الإصلاح الإقتصادي.

القدم الذهبية.. محمد صلاح أول عربي وثالث إفريقي يفوز بالجائزة

حقق محمد صلاح محترفنا المصري في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي جائزة القدم الذهبية لعام 2021 والتي يتم منحها للاعبين الذين بلغوا سن 28 عاما. ونجح محمد صلاح في تحقيق الجائزة متفوقا علي ليونيل ميسي ونيمار وسيرخيو راموس (باريس سان جيرمان)، سيرخيو أجويرو وجيرارد بيكيه (برشلونة)، كريم بنزيما (ريال مدريد)، روبرت

حمو بيكا عن أحدث حفلاته: الحمد لله على العظمة

شارك مؤدي المهرجانات،حمو بيكا،فيديد جديد من أحدث حفلاته بحضور عدد كبير من الجمهور،ونشره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام. وكتب بيكا من خلال الفيديو معلقا:"الحمد لله ع العظمة دي ربنا يديمها نعمة".

مايكل كوهين يكشف موقف ترامب من الترشح لانتخابات الرئاسة 2024

قال مايكل كوهين، المحامي السابق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن ترامب لن يترشح مرة أخرى في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2024.

حصل عليها أساطير.. أول تعليق من محمد صلاح بعد الفوز بجائزة القدم الذهبية

أعرب محمد صلاح نجمنا المصري المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي عن سعادته للتويج بجائزة القدم الذهبية. وقال محمد صلاح خلال تصريحاته: أمر رائع الفوز بجائزة مثل القدم الذهبية والتي فاز بها العديد من أساطير كرة القدم. وبسؤاله عن الفترة التي قضاها في إيطاليا؛ قال محمد صلاح: اللعب في الدوري الإيطالي

أحدث ظهور لبطلة فيلم عنتر شايل سيفه.. هل تغيرت ملامحها الجميلة

تداول رواد السوشيال ميديا صورة للفنانة" إيفا " التي اشتهرت في فيلم عنتر شايل سيفه. وظهرت إيفا خلال الصورة بملامح متغيره عن ظهورها الأخير او ملامحها وقت عرض الفيلم .

زوجة محمد صلاح تتسلم جائزة القدم الذهبية | شاهد

حقق محمد صلاح محترفنا المصري في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي جائزة القدم الذهبية لعام 2021 والتي يتم منحها للاعبين الذين بلغوا سن 28 عاما. وتسلمت زوجة محمد صلاح الجائزة في حضوره هو ووكيل اعماله . ونجح محمد صلاح في تحقيق الجائزة متفوقا علي ليونيل ميسي ونيمار وسيرخيو راموس (باريس سان جيرمان)، سيرخيو أجويرو

وفاة مصري في الكويت.. والنيابة تحقق

أفادت صحيفة "الراي" الكويتية أنه تم العثور على مواطن مصري متوفى داخل دورة مياه في العيادة الخاصة التي يعمل بها فني تخدير في ميدان حولي.

السعودية تدين اقتحام رئيس إسرائيل الحرم الإبراهيمي في الخليل

أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة حكومة المملكة العربية السعودية، واستنكارها، لما أقدم عليه رئيس إسرائيل من اقتحام الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، في خطوة عدائية واستفزازية لمشاعر المسلمين حول العالم. وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الخارجية السعودية ناشدت- في بيان- المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته؛

مستشار رئيس الوزراء: التحول الرقمي يقضي على 80% من الفساد الإداري.. فيديو

قال المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إنه سيتم افعيل 200 خدمة حكومية عبر منصة ممصر الرقمية بنهاية عام 2022.

مستشار رئيس الوزراء: الدولة قامت بأرشفة أكثر من مليار مستند حكومي..فيديو

قال المهندس هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن هناك جهود كبيرة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الإتصالات في الخطة التدريبية للموظفين، قبل الإنتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

 

حدث ليلا أخبار محمد صلاح محمد صلاح وزارة الصحة

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