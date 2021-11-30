حدث ليلًا.. الصحة: تسجيل 911 إصابة جديدة بفيروس كورونا و65 وفاة.. محمد صلاح أول عربي وثالث إفريقي يفوز بجائزة القدم الذهبية.. خبير اقتصادي: برنامج الإصلاح كان له نتائج مبشرة

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة ، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 730 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة الوقائية، إن كل البلاد تتمنى ألا يصلها نوع جديد من متحورات فيروس كورونا، موضحا أن الرؤية العلمية حول متحور أوميكرون الجديد مازالت غير واضحة.

قررت شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية، تأجيل إطلاق أول خط جوي مباشر مع إسرائيل منذ تطبيع علاقات البلدين.

شوقي غريب: اختيارات كيروش للاعبين من المنتخب الأولمبي رائعة.. وكأس العرب بطولة مفيدة

قال شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، إن كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الأول، اختار عدد من لاعبي المنتخب الأولمبي.

تعتبر أفضل أوقات التوبة ، كما ورد عن ابن رجب -رحمه الله تعالى-، أحيث قال عن أفضل أوقات التوبة: « أفضل أوقات التوبة

قالت الأعلامية إيناس مظهر، عضو لجنة تحكيم فرانس فوتبول، إن جائزة افضل لاعب بالعالم، تعتمد على الإنجازات التي حققها اللاعب بشكل كبير، مؤكدا أن ليونيل ميسي قد فاز بجائزة كأس أمريكا الجنوبية.

يحل اليوم ذكرى ميلاد احد أهم أعمدة التلحين في الوطن العربي، الا وهو الموسيقار رياض السنباطي حيث يعد أحد أبرز الموسيقيين في تلحين القصيدة العربية، وبلغ عدد مؤلفاته 534 عملا، وتعاون عبر مسيرته الفنية مع 120 شاعرا، وقدم للسينما فيلما واحدا عام 1952، أمام هدى سلطان ولم يكرر التجربة لأنه كان يرى نفسه ممثلا فاشلا وأن التلحين عالمه الخاص.

قال مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن النتائج التي حققها الاقتصاد المصري جيدة، مؤكدا أنه يعود الفضل في ذلك إلى برنامج الإصلاح الإقتصادي.

حقق محمد صلاح محترفنا المصري في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي جائزة القدم الذهبية لعام 2021 والتي يتم منحها للاعبين الذين بلغوا سن 28 عاما. ونجح محمد صلاح في تحقيق الجائزة متفوقا علي ليونيل ميسي ونيمار وسيرخيو راموس (باريس سان جيرمان)، سيرخيو أجويرو وجيرارد بيكيه (برشلونة)، كريم بنزيما (ريال مدريد)، روبرت

شارك مؤدي المهرجانات،حمو بيكا،فيديد جديد من أحدث حفلاته بحضور عدد كبير من الجمهور،ونشره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام. وكتب بيكا من خلال الفيديو معلقا:"الحمد لله ع العظمة دي ربنا يديمها نعمة".

قال مايكل كوهين، المحامي السابق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن ترامب لن يترشح مرة أخرى في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2024.

أعرب محمد صلاح نجمنا المصري المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي عن سعادته للتويج بجائزة القدم الذهبية. وقال محمد صلاح خلال تصريحاته: أمر رائع الفوز بجائزة مثل القدم الذهبية والتي فاز بها العديد من أساطير كرة القدم. وبسؤاله عن الفترة التي قضاها في إيطاليا؛ قال محمد صلاح: اللعب في الدوري الإيطالي

تداول رواد السوشيال ميديا صورة للفنانة" إيفا " التي اشتهرت في فيلم عنتر شايل سيفه. وظهرت إيفا خلال الصورة بملامح متغيره عن ظهورها الأخير او ملامحها وقت عرض الفيلم .

حقق محمد صلاح محترفنا المصري في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي جائزة القدم الذهبية لعام 2021 والتي يتم منحها للاعبين الذين بلغوا سن 28 عاما. وتسلمت زوجة محمد صلاح الجائزة في حضوره هو ووكيل اعماله . ونجح محمد صلاح في تحقيق الجائزة متفوقا علي ليونيل ميسي ونيمار وسيرخيو راموس (باريس سان جيرمان)، سيرخيو أجويرو

أفادت صحيفة "الراي" الكويتية أنه تم العثور على مواطن مصري متوفى داخل دورة مياه في العيادة الخاصة التي يعمل بها فني تخدير في ميدان حولي.

أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة حكومة المملكة العربية السعودية، واستنكارها، لما أقدم عليه رئيس إسرائيل من اقتحام الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، في خطوة عدائية واستفزازية لمشاعر المسلمين حول العالم. وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الخارجية السعودية ناشدت- في بيان- المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته؛

قال المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إنه سيتم افعيل 200 خدمة حكومية عبر منصة ممصر الرقمية بنهاية عام 2022.

قال المهندس هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن هناك جهود كبيرة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الإتصالات في الخطة التدريبية للموظفين، قبل الإنتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.