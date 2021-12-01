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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ أسيوط يتفقد إنشاءات مجمع الخدمات الحكومية بديروط.. صور

صدى البلد

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يرافقه اللواء محمد مصطفى رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد أعمال تنفيذ مجمع الخدمات الحكومية ومجمع الخدمات الزراعية ونقطة الإسعاف بقرية الكودية التابعة لمركز ديروط وذلك ضمن المشروعات التي ينفذها جهاز تعمير الوادي الجديد بقرى مركز ديروط ضمن القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصرى التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 

 رافق المحافظ خلال الجولة  المهندس محمد عادل دياب مدير تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بجهاز تعمير الوادى الجديد ومحمود نجار رئيس مركز ديروط وعيون ابراهيم نائب رئيس مركز ديروط وبعض مهندسي الشركة المنفذة للمشروع.


وبدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بقرية الكودية التابعة لمركز ديروط وتابع أعمال التشطيبات بالمبنى الذي يتكون من 3 طوابق ويجرى تنفيذه على مساحة 550 متر وبتكلفة 10 مليون جنيه واستمع إلى شرح من مسئولي الشركة المنفذة للمشروع واطمأن على معدلات ومراحل التنفيذ كما تفقد المحافظ ومرافقوه أعمال إنشاء مجمع الخدمات الزراعية نموذج 2 والذي يجري تنفيذه بالمنطقة المجاورة لمجمع الخدمات الحكومية وتابع أعمال استكمال المنشآت بالمبنى والذي يجري تنفيذه بتكلفة إجمالية 6 مليون جنيه ويتكون من طابقين ويضم وحدة بيطرية وجمعية تعاونية زراعية ومركز إرشاد زراعي بالدور الثاني.


وتفقد المحافظ ورئيس جهاز تعمير الوادي الجديد أعمال إنشاء نقطة إسعاف قرية الكودية بالمنطقة المجاورة لمجمع الخدمات ويتكون من طابق واحد مشددًا على سرعة نهو الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية والجدول الزمني للمشروع.


وأكد محافظ أسيوط  متابعته المستمرة لتنفيذ المشروعات على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات انجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى موضحاً أن جهاز تعمير الوادى الجديد يقوم بتنفيذ مجمعات الخدمات الحكومية بقرى مركزي منفلوط وديروط ويتكون كل مجمع من 3 طوابق "أرضي و2 علوى" ويحتوى على مجمع على مركز تكنولوجي وسجل مدني وشهر عقاري ومكتب بريد ومكتب تموين ومكتب تضامن اجتماعي ومقر الوحدة المحلية ومقر للمجلس المحلي وذلك لخدمة أهالي القرى والقرى المجاورة وتسهيلًا وتيسيرًا لهم لاستخراج جميع المستندات الحكومية المطلوبة ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.  


يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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محافظ أسيوط اللواء عصام سعد حياة كريمة الريف المصري مركز ديروط

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