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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

فوائد الأفوكادو للشعرالجاف وطريقة تحضيره

صدى البلد

قدمت الدكتورة الصيدلانية اية صقر ، خبيرة التجميل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فوائد الأفوكادو للشعرالجاف وطريقة تحضيره.

 

فوائد الأفوكادو للشعر الجاف ما يلي :-

•  يحتوي الأفوكادو على مجموعة من الزيوت من شأنها تعزيز الرطوبة في الشعر الجاف.

•  يحتوي على فيتامين ب الذي بدوره يغذّي الشعر ويزوّده بالفيتامين الناقص.

•  يحتوي فيتامين أ الذي يعيد للشعر لمعانه وصحّته.

وصفات الأفوكادو للشعر الجاف .

 

طريقة تحضير الافوكادو للشعر الجاف:

-  اتركي مهروس ثمرة الأفوكادو على شعرك مدّة عشرين دقيقة، ثمّ اغسليه بالماء والشامبو.

-  ضعي في الخلاط الكهربائي حبّة من الأفوكادو، وملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، وملعقتين كبيرتين من العسل وصفار بيضة ثمّاخلطيها جيداً، بللي شعرك وفروة رأسك بالماء الساخن لفتح المسام، ثمّ ضعي الخليط على كامل شعرك، ولفّيه بغطاء بلاستيكي، ثمّ اتركيقناع الأفوكادو مدّة ثلاثين دقيقة، ثمّ اشطفيه جيداً.

-  امزجي الأفوكادو مع مغلي الكاموميل، وملعقة كبيرة من العسل الأبيض، وكريم مناسب للشعر الجاف، ضعي الخليط على شعرك لعشريندقيقة ثمّ اشطفيه. بالإمكان استخدام الوصفة السابقة نفسها مع إضافة زيت السمسم وزيت الجرجير.

- أضيفي كوباً من زيت الزيتون إلى مهروس ثمرة الأفوكادو، ونصف كوب من زيت اللوز، ثمّ اخلطي المكوّنات جيداً حتّى تتحوّل إلى معجون،ضعيه على شعرك باستخدام مشط الشعر واتركيه مدّة عشرين دقيقة ثمّ اغسليه بالماء.

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