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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد عرض "بنت الجيران" بحفل افتتاح كأس العرب.. رد مفاجئ من الموسيقيين

حسن شاكوش - عمر كمال
حسن شاكوش - عمر كمال

علّق طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، على إذاعة جزء من أغنية "بنت الجيران" لمطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال خلال حفل افتتاح كأس العرب 2021، على ملعب استاد البيت بدولة قطر.

 

وقال مرتضى، في مداخلة هاتفية مع الدكتور معتز عبد الفتاح مقدم برنامج "تحت الشمس" عبر قناة "الشمس": "للأسف الواقعة بره مصر، ونقابة المهن الموسيقية القوانين تخول لها التعامل في كل ما يتم على أرض مصر، لكن المطرب لو خرج عن الذوق العام بره أو جوه النقابة تحاسبه، لكننا لا نمنع أحد من العمل بالخارج".

 

أضاف: "أدعو كل الأشقاء العرب أن يكون هناك بروتوكول يجمع كل النقابات على صعيد الفن بالكامل للارتقاء بالفن العربي، علينا جميعا أن نلتحم مع بعض لتطهير الساحة من كل ما هو يتمسح في الفن أو يتشدق بكلمة فن وهو بعيد كل البعد عنها، من حق الجيل القادم أن يستنشق فن نظيف".

إحالة عمر كمال إلي التحقيق 

من دهة أخرى، أصدرت نقابة المهن الموسيقية ، بيانا صحفيا للرد على حالة الجدل حول المطرب  عمر كمال  ، بعد حفله في موسم الرياض الذي استبدل كلمة «خمور وحشيش» بكلمة «تمور وحليب» مبررا ذلك بأنه على أرض طاهرة «المملكة العربية السعودية».

وقالت نقابة الموسيقيين، في بيانها: « مصر وطن مُقدس ومُصان ، عرفت التوحيد قبل الأديان ، واستأمن الأنبياء علي أرضها فكانت لهم ملاذ وأمان

وأنارت للعالم مصابيح العلوم والفنون فاستنار، حتي جاء بعض أبنائها الذين عاقوها  فحاولوا إهانتها في كلامهم بقصد أو بغير قصد لكن مصر لا تُهان».

وتابعت النقابة في بيانها: «في آخر حفلات المطرب عمركمال في المملكة العربية السعودية حينما سُأل عن سبب إستبدال كلمتي خمور وحشيش بتمور وحليب في أغنيته الشهيره فقال (أنا واقف علي أرض طاهره) علمآ أن الفنان هاني شاكر طلب منه تغيير هذه الكلمات من قبل لخطورتها علي القيم والأخلاق وأنها تترسخ في وجدان النشئ». 

واضافت النقابة في بيانها: «وعليه يستنهض الفنان هاني شاكر ونقابة المهن الموسيقية كل المصريين والقوي المدنية والشعبية والرقابية والتشريعية بمواجهة كل من يحاولون النيل من قداسة الوطن والعبث في مقومات وجود الفضيلة والأخلاق كلآ في موقعه والتصدي لكل مهو مسف وردئ علي الساحة الفنية وخطورته علي مستقبل أجيال قادمة لها كل الحق في فن نظيف». 

ونوهت نقابة الموسيقيين في بيانها: «وعليه فقد تم إحالة المطرب عمر كمال إلي التحقيق بنقابة المهن الموسيقية للتحقيق فيما صرح به من كلمات تسئ الي مصر وصدور القرار المناسب فور الإنتهاء من التحقيق».

بنت الجيران عمر كمال حسن شاكوش نقابة المهن الموسيقية نقابة الموسيقيين معتز عبد الفتاح

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