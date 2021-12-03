عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نيسان تكشف عن نموذج اختباري من سيارة السباق أريا سينجل سيتر| صور

صدى البلد

كشفت شركة نيسان اليابانية، الستار عن نموذج سيارة السباق الجديدة أريا سينجل سيتر 2021، وتعتبر نسخة اختبارية مستقبلية مزودة بنفس علبة التروس الأوتوماتيكية الموجودة في السيارة الكهربائية "أريا" الكروس أوفر متعددة الاستخدامات.

تم الإعلان عن سيارة نيسان أريا سينجل سيتر الرياضية الجديدة خلال فعاليات حدث Nissan Futures العالمي، والذي تم بحضور نائب رئيس الشركة والمدير العام لقسم التسويق، و أستعرض الحدث مزايا ومواصفات السيارة الجديدة وتصميمها العصري الذي يعتبر من أبرز نقاط قوتها.

تأتي سيارة نيسان أريا سينجل سيتر الرياضية الجديدة، بتصميم رياضي مذهل مستوحى من سيارات سباق الفورميلا ويظهر ذلك من خلال احتوائها على مقعد واحد فقط، ولكنها ستحمل رخصة السير على الطرق العامة، وتم تصنيع هيكلها بالكامل من ألياف الكاربون خفيف الوزن لأعطاها مزيداً من الرشاقة والسرعة، وكان لمشاركة نيسان في بطولة العالم للفورمولا ABB FIA دوراً كبيراً في إلهام تصميم سيارة أريا الاختبارية.

تظهر سيارة نيسان أريا سينجل سيتر، من الأمام بواجهة أمامية على شكل حرف V هجوما نحيف، ومزخرف بأضواء LED بعرض مقدمة السيارة بالكامل، بالإضافة لرفارف عملاقة أمامية وخلفية تغطي العجلات الرياضية الكبيرة المستخدمة في السيارة، كما تم تدعم نظام الديناميكية الهوائية والثبات أثناء القيادة بسرعات عالية، ويبرز نظام التعليق المكشوف والذي تم تطويره بواسطه نيسان.

تقول نيسان، إن سيارة سيارة نيسان أريا سينجل سيتر مبنية على لغة تصميم يابانية فريدة من نوعها تحمل أسم Timeless Japanese Futurism، وستاتي بلون برونزي لامع يعطي لها طابعاً شبابياً.

ولم تكشف الشركة اليابانية خلال حدث Nissan Futures عن قدرات المحرك المستخدم في سيارة نيسان أريا سينجل سيتر، ولكنها ألمحت أنه سيكون محرك كهربائي ذو مواصفات مميزة.

نيسان أريا سينجل سيتر 2021 الأوتوماتيكية الكهربائية سيارة السباق الجديدة

موضوعات متعلقة

تعرف على أوبل أسترا سبورتس تورير موديل 2022.. صور

شيفروليه كورفيت C2 تعود للحياة بمحرك من لامبورجيني

بورشه تستدعي 35 سيارة من طراز تايكان بسبب خطأ تقني

BMW تنشر صورا تشويقية جديدة لسيارة I7 الكهربائية القادمة.. شاهد

سعر ومواصفات لامبورجيني هوركان STO موديل 2021 في الإمارات | صور

5 سيارات مُذهلة من لامبورجيني.. سعر ومواصفات.. صور

بعد طول انتظار.. الظهور الأول لفيراري بوروسانجوي 2023.. صور

جيل جديد من المحركات لـ سكودا كاروك موديل 2022.. صور

ترشيحاتنا

مفاجأة صادمة.. محمد صلاح خارج قائمة المرشحين لجائزة لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي

سقوط تشكيل عصابى عربى يبتكر طريقة للنصب والإحتيال على المواطنين عبر الانترنت

مسئول فرنسي يكشف عما ستجنيه بلاده من صفقة رافال الإماراتية

جورج قرداحي يكشف كواليس استقالته.. دولة أوروبية طلبت ذلك من رئيس الحكومة

نيسان تكشف عن نموذج اختباري من سيارة السباق أريا سينجل سيتر| صور

مخدرات بـ 2.5 مليون جنيه.. ضبط 250 طربة حشيش بالشرقية وبنى سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بكرهك.. ابنة شيرين عبد الوهاب تهاجم حسام حبيب من خلال أغنية بعد انفصاله عن والدتها.. فيديو

حرام يلعب أساسي.. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك بسبب مباراة مصر ولبنان

الصحة العالمية: البيانات الأولية توضح أن متحور أوميكرون سينشر العدوى بشكل أسرع

أتربة عالقة في الجو.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس الغد

لرغبتها الدائمة في إقامة علاقة حميمة.. عريس يقتل عروسه بعد 9 شهور زواج في الطالبية

غلق جديد لمواجهة تحورات كورونا .. مستشار الرئيس يفجر مفاجأة .. فيديو

عواصف ترابية وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس مصر غدا

قبل انطلاقها بساعات.. خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن امتحانات رابعة ابتدائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إشادة دولية بفعاليات المعرض الثاني للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021"

يحمل على عاتقه حمايتهم.. ماذا تحقق لذوى الإعاقة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى؟

اعتزل الفن 3 سنوات لخدمة زوجته .. حكاية حب رشوان توفيق عمرها 62 عاما

يٌغرد منفردا في الصدارة.. كيف أبهر مو صلاح العالم وحقق رقما قياسيا؟

فيديو

حيلة شيطانية.. فتاة تتخلص من صديقتها الحامل

مخاوف من غرق جديد.. الإسكندرية تستعد لـ نوة قاسم بعد انتهاء المكنسة "فيديو"

فيديو جراف.. عميل يعتدي على موظف خدمة عملاء بشركة محمول.. ما القصة؟

فيديو جراف.. مصرع شاب على يد دجال في الشرقية .. ما القصة

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

اﻟﻤﺰﻳﺪ