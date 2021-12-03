نيسان تكشف عن نموذج اختباري من سيارة السباق أريا سينجل سيتر| صور

كشفت شركة نيسان اليابانية، الستار عن نموذج سيارة السباق الجديدة أريا سينجل سيتر 2021، وتعتبر نسخة اختبارية مستقبلية مزودة بنفس علبة التروس الأوتوماتيكية الموجودة في السيارة الكهربائية "أريا" الكروس أوفر متعددة الاستخدامات.

تم الإعلان عن سيارة نيسان أريا سينجل سيتر الرياضية الجديدة خلال فعاليات حدث Nissan Futures العالمي، والذي تم بحضور نائب رئيس الشركة والمدير العام لقسم التسويق، و أستعرض الحدث مزايا ومواصفات السيارة الجديدة وتصميمها العصري الذي يعتبر من أبرز نقاط قوتها.

تأتي سيارة نيسان أريا سينجل سيتر الرياضية الجديدة، بتصميم رياضي مذهل مستوحى من سيارات سباق الفورميلا ويظهر ذلك من خلال احتوائها على مقعد واحد فقط، ولكنها ستحمل رخصة السير على الطرق العامة، وتم تصنيع هيكلها بالكامل من ألياف الكاربون خفيف الوزن لأعطاها مزيداً من الرشاقة والسرعة، وكان لمشاركة نيسان في بطولة العالم للفورمولا ABB FIA دوراً كبيراً في إلهام تصميم سيارة أريا الاختبارية.

تظهر سيارة نيسان أريا سينجل سيتر، من الأمام بواجهة أمامية على شكل حرف V هجوما نحيف، ومزخرف بأضواء LED بعرض مقدمة السيارة بالكامل، بالإضافة لرفارف عملاقة أمامية وخلفية تغطي العجلات الرياضية الكبيرة المستخدمة في السيارة، كما تم تدعم نظام الديناميكية الهوائية والثبات أثناء القيادة بسرعات عالية، ويبرز نظام التعليق المكشوف والذي تم تطويره بواسطه نيسان.

تقول نيسان، إن سيارة سيارة نيسان أريا سينجل سيتر مبنية على لغة تصميم يابانية فريدة من نوعها تحمل أسم Timeless Japanese Futurism، وستاتي بلون برونزي لامع يعطي لها طابعاً شبابياً.

ولم تكشف الشركة اليابانية خلال حدث Nissan Futures عن قدرات المحرك المستخدم في سيارة نيسان أريا سينجل سيتر، ولكنها ألمحت أنه سيكون محرك كهربائي ذو مواصفات مميزة.