عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

نظرات الشك والإهانة.. قصة فتاة حامل في شهر بعد أسبوعين من الزواج

صدى البلد

شاركت قصة إحدى الفتيات التي تزوجت منذ فترة قصيرة، لم تتجاوز الـ 18 يوما قصتها على مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة موقف زوجها الرافض لتصديق الواقعة.

 كادت الفتاة أن تطير من الفرحة، لأنها رُزقت بطفل تقر به عينها، إلا أن كلمات الطبيب الذي قال إن الجنين اقترب من إكمال شهر، سببت في سوء فهم زوجها، الذي شك فيها على الفور، ما تسبب في كسر فرحتها، إذ لم يكن يعلم حقيقة حملها الذي حدث في أيام التبويض بعد انتهاء الدورة الشهرية التي انتهت قبل زواجها، وبالتالي من الطبيعي أن يكون عمر الجنين قرابة الشهر.

 

شاهد الفيديو:

تزوجت فتاة، وبعد مرور 18 يوما فقط من الزواج، شكت من أعراض الحمل، لتذهب إلى الطبيب رفقة زوجها، وهنا كانت المفاجأة، إذ أخبرها الطبيب بأنها حامل، لتبدأ نظرات زوجها في التغير تجاهها، ويشك في الجنين، ظنا منه أن هذه الفترة لا يمكن أن تمكنها من الحمل منه، لتطلب الطلاق منه، مشاركة قصتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بقولها «كسر فرحتي بالحمل بنظرات الشك والإهانة، وأنا مصممة على الطلاق»، فما حقيقة إمكانية الحمل بعد هذه المدة، وهل يمكن للمرأة المتزوجة أن تحمل بعد 18 يوما فقط من الزواج؟
ولمزيد من التفاصيل حول قصة فتاة حامل في شهر بعد أسبوعين من الزواج شاهد الفيديو التالي..

شاهد الفيديو:

 

أعراض الحمل الشك الطلاق الفتيات التواصل الاجتماعي

موضوعات متعلقة

مخاوف بلا نهاية.. مكتشفة أوميكرون تثير القلق حول المتحور الجديد

أصعب محنة.. محامي رشوان توفيق يفجر مفاجآت بالجملة في أزمته

ملامح مختلفة وشفاه منتفخة.. نجمات تشوهن بسبب عمليات التجميل

ترشيحاتنا

قصة حب مع ليلى علوي.. سمية الألفي تكشف كواليس الطلاق الأول من فاروق الفيشاوي

أحمد فلوكس ينتقد قرارات نقابة المهن الموسيقية ويهاجم هاني شاكر

مقتل 31 شخصا بهجوم مسلح في مالي

دعاء النظر إلى الكعبة وأفضل الكلمات التي تقال عند رؤيتها

Redmi Note 11T 5G.. أحدث هواتف شاومي بمواصفات ممتازة وسعر منافس

شاشة كبيرة وتصميم أفضل.. Reno7 SE 5G الجديد أرخص هواتف أوبو رينو 7

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مات .. حقيقة وفاة حكم مباراة مصر والسودان بعد "بوست" عصام شلتوت

سيف زاهر يفجر مفاجآة عن رحيل كهربا عن الأهلي وإعارة محمد شريف للسعودية

موجة أمطار جديدة وعواصف ترابية.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 48 ساعة القادمة

أول تعليق من وكيل الموسيقيين على أغنيتيّ " شيماء وأسماء" ..فيديو

أنا أسد ومش ضعيفة.. بكاء سمية الألفي على 12 طفلا أجهضتهم أسمتهم أحمد الفيشاوي (فيديو)

نوة قاسم تبدأ خلال ساعات بالإسكندرية| والأرصاد تحذر من الطقس غدا: عواصف ترابية وأمطار

محمد صلاح يدعو إلى احتفالية أسطورية في أنفيلد.. لهذا السبب

الدخول بالملابس الحمراء| رقص وسهر في عيد ميلاد رانيا يوسف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفاجومي أطلق قذائفه في وجه الجميع.. لماذا تحولت بوصلة أحمد فؤاد نجم بعد النكسة؟

ويجز وأحمد مالك وهدى المفتي نجوم مسلسل بيمبو في مهرجان القاهرة السينمائي

صاحب «مصر يا أخت بلادي يا شقيقة».. لماذا عشق الكابلي الزعيم عبد الناصر؟

الشلولو .. أكلة فرعونية اختفت طويلا وكورونا أعادها للمصريين| نوستالجيا

فيديو

نظرات الشك والإهانة.. قصة فتاة حامل في شهر بعد أسبوعين من الزواج

انتصار مصري للقدس والجولان.. القاهرة تضرب خطة تل أبيب 2050|فيديو

ويجز وأحمد مالك وهدى المفتي نجوم مسلسل بيمبو في مهرجان القاهرة السينمائي

استغاثة كارمن سليمان وزوجها.. وطلاق شيرين يتصدران التريند |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

اﻟﻤﺰﻳﺪ