نظرات الشك والإهانة.. قصة فتاة حامل في شهر بعد أسبوعين من الزواج

شاركت قصة إحدى الفتيات التي تزوجت منذ فترة قصيرة، لم تتجاوز الـ 18 يوما قصتها على مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة موقف زوجها الرافض لتصديق الواقعة.

كادت الفتاة أن تطير من الفرحة، لأنها رُزقت بطفل تقر به عينها، إلا أن كلمات الطبيب الذي قال إن الجنين اقترب من إكمال شهر، سببت في سوء فهم زوجها، الذي شك فيها على الفور، ما تسبب في كسر فرحتها، إذ لم يكن يعلم حقيقة حملها الذي حدث في أيام التبويض بعد انتهاء الدورة الشهرية التي انتهت قبل زواجها، وبالتالي من الطبيعي أن يكون عمر الجنين قرابة الشهر.

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تزوجت فتاة، وبعد مرور 18 يوما فقط من الزواج، شكت من أعراض الحمل، لتذهب إلى الطبيب رفقة زوجها، وهنا كانت المفاجأة، إذ أخبرها الطبيب بأنها حامل، لتبدأ نظرات زوجها في التغير تجاهها، ويشك في الجنين، ظنا منه أن هذه الفترة لا يمكن أن تمكنها من الحمل منه، لتطلب الطلاق منه، مشاركة قصتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بقولها «كسر فرحتي بالحمل بنظرات الشك والإهانة، وأنا مصممة على الطلاق»، فما حقيقة إمكانية الحمل بعد هذه المدة، وهل يمكن للمرأة المتزوجة أن تحمل بعد 18 يوما فقط من الزواج؟

ولمزيد من التفاصيل حول قصة فتاة حامل في شهر بعد أسبوعين من الزواج شاهد الفيديو التالي..