مستشار وزير السياحة: سيتم إطلاق موقع رسمي للمتحف المصري الكبير تزامنا مع انطلاقه.. فيديو

قال خالد شرف، مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التحول الرقمي، إن هناك خطة لكي نعرض الآثار والسياحة في مصر عن طريق شبكات الإنترنت، مؤكدا أنه نعمل على استغلال التكنولوجيا الحديثة في الترويج.

وأضاف خالد شرف، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “الحدث اليوم”، أنه يتم عمل موقع يتم إعداده حاليا، مشيرا إلى أنه جار إطلاق الموقع الرسمي للمتحف المصري تزامنا مع مرور 119 عام على إنشاءه يكشف التفاصيل الخاصة به.

وتابع خالد شرف، أنه تم عمل خدمة حجز التذاكر، عن طريق الموقع الرسمي للمتحف، مؤكدا أن الموقع يتيح الدفع عن طريق “الكريديت كارد”.

السياحة المصرية

هناك مجموعة من المنصات التي يتم تجهيزها، مؤكدا أن هناك موقعا يتحدث عن السياحة المصرية بصفة عامة، إضافة إلى الموقع الرسمي لوزارة السياحة والموقع الخاص بالمتحف المصري الكبير والذي سيتم إطلاقه بالتزامن مع المتحف المصري الكبير.