وزير أوكراني يكشف موعد غزو روسيا لبلاده.. وانذار أمريكي

حذر جو بايدن من أنه لن يقبل "الخطوط الحمراء" التي حددتها موسكو مع تزايد المخاوف من أن روسيا تخطط لغزو وشيك لأوكرانيا، وفق ما ذكرت شبكة بي بي سي .

قال الرئيس الأمريكي إنه سيجعل من "الصعب جدا" على روسيا غزو جارتها.

في غضون ذلك ، أفادت وسائل الإعلام الأمريكية أن مسؤولي المخابرات يخشون أن يبدأ الغزو في أوائل عام 2022.

يأتي ذلك في الوقت الذي تقول فيه أوكرانيا إن روسيا عززت جيشها على الحدود وحشدت حوالي 94 ألف جندي هناك.

من المتوقع هذا الأسبوع إجراء مكالمة فيديو بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبايدن لتخفيف التوترات.

وقال الرئيس الأمريكي للصحفيين إنه يتوقع إجراء نقاش مطول مع الرئيس الروسي ، وحذر من أنه لن "يقبل الخطوط الحمراء ".

ذكر بايدن: "ما أفعله هو تجميع ما أعتقد أنه أكثر مجموعة من المبادرات شمولية وذات مغزى لجعل الأمر صعبًا للغاية على بوتين للمضي قدمًا والقيام بما يشعر الناس بالقلق من أنه سيفعله".



بينما لم يحدد بايدن الإجراءات المحددة التي تخطط الولايات المتحدة لاتخاذها ، حذر المسؤولون الأمريكيون والأوكرانيون مرة أخرى هذا الأسبوع من فرض عقوبات اقتصادية شديدة على روسيا.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الخميس إن الولايات المتحدة هددت بفرض عقوبات جديدة بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين.

وتأتي تعليقات بايدن في الوقت الذي ذكرت فيه صحيفة واشنطن بوست أن مسؤولي المخابرات الأمريكية يخشون من أن الكرملين يخطط لشن هجوم متعدد الجبهات في وقت مبكر من العام المقبل يشارك فيه ما يصل إلى 175 ألف جندي.

وبحسب ما ورد شهد المسؤولون زيادة في جهود الدعاية من خلال استخدام الوكلاء ووسائل الإعلام لتشويه سمعة أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي قبل غزو محتمل.

وذكر وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إنه يعتقد أن التوقيت الأكثر ترجيحًا لأي تصعيد روسي "سيكون نهاية يناير".



وقال أكبر ضابط عسكري بريطاني هذا الأسبوع "علينا أن نكون على حذر" بشأن احتمال نشوب صراع في المنطقة".

وأضاف الجنرال السير نيك كارتر لبرنامج أندرو مار لبرنامج بي بي سي وان إنه "يأمل بوضوح" ألا تكون هناك حرب مع روسيا ، لكنه أضاف أن الناتو يجب أن يكون مستعدًا لهذا الاحتمال.

التوترات بين روسيا وأوكرانيا ليست بالشيء الجديد. في عام 2014 ، ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية وبعد فترة وجيزة بدأت في دعم تمرد انفصالي في شرق أوكرانيا شهد مقتل 14 ألف شخص في معارك دورية.

في الآونة الأخيرة ، تحرك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ضد المصالح الروسية ، وفرض عقوبات على صديق قوي للرئيس بوتين وحظر بث ثلاث محطات تلفزيونية موالية لروسيا.