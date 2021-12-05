الكوفرتة المربعات .. أيقونة الشتاء في بيوت المصريين وكيف اختلف شكلها|نوستالجيا

الكوفرتة المربعات .. تلك الغطاء الشتوي القديم الذي كان ينتشر في بيوتنا خلال فترة التسعينات والثمانينات بل ومازال موجودا في بعض البيوت حتى الآن.

رؤية الكوفرتة المربعات في حد ذاتها كفيلة أن تعدينا لذكريات الماضي الجميل والأجواء المنزلية التى كانت مليئة بالدفء الأسري .



تعد الكوفرتة المربعات من أهم أيقونات الشتاء في مصر فهي كانت قطعة أساسية داخل كل منزل يتم إخراجها عند بداية انخفاض درجات الحرارة وبرودة الجو خلال فصل الخريف للتغطية بها في الليل.

وفي فصل الشتاء لا غنى عن الكوفرتة المربعات أيضا فالبطانية لم تكن كفيلة بمفردها لمنح الشعور بالدفء وكانت تستخدم في الشتاء مع البطانية أو اللحاف القطن لكي تمنح الإنسان المزيد من الشعور بالدفء عن استخدامها

وكانت تتنوع أشكال الكوفرتة المربعات ففي البداية كانت تستخدم مربعات تقليدية بنقوش بسيطة ثم ظهرت مربعات مائلة وبداخلها ورد والنقوش الشعبية المصرية القديمة ثم ظهرت الكوفرتة القديمة بدون أى مربعات واكتفت بالنقوش والزخارف والاكتفاء ببعض الزخارف الصغيرة القريبة من الشكل المربع ومن هنا كانت بداية اختفاء الكوفرتة المربعات وتغير شكلها تماما.

الكوفرتة الخضراء

وتطور بعد ذلك شكل الكوفرتة سواء من حيث الألوان المستخدمة أو النقوش أو الخامات كما ظهرت فكرة الإطار الخارجي لها من خامات مختلفة لحمايتها من التلف لتستمر عمرا أطول.



واستخدمت خامات عديدة فى صنع الكوفرتة الحديثة منها القطيفة والفرو والقطن والجوبير والستان والكابوتنيه وذات طبقة الفايبر الخفيفة أو قطن سوفت وهي تمنح شعور أكبر بالتدفئة كما أن شكلها أجمل بكثير حتى أن بعض الأشخاص يتركوها مفرودة على السرير ويستخدمونها كمفرش لسرير ذو ألوان جذابة.



وابتكر المصممين فى العصر الحديث أشكال كثيرة جدا للكوفرتة لدرجة أنه يصعب حصرها ومن أبرز هذه التصميمات السادة ذات الغطاء الستان الذي يخلو من أى نقوش واحيانا أخرى يضاف له بعض الزينة مثل الدانتيل والخرز واللولي والكلف واستخدم البعض في صناعة الوفرتة من خامات هادية ورقيقة وبها بعض التطريزات البسيطة كما ظهرت الكوفرتة ذات الوجهين.

ظهرت تصميمات عديدة جدا للكوفرتة الأطفال غنية بالرسومات الجميلة والنقوش الرقيقة التي تناسب أعمارهم وزاد انتشار هذه الصيحة بعد ظهور تقنية الديجتال التى تمكن من طباعات العديد من الرسوم الجميلة على الأقمشة المختلفة.

