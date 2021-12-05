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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عمان.. طريقة عمل اليخني بالزلابية

الياخني بالزلابيا
الياخني بالزلابيا

اليخني من أشهر الأكلات في عمان، يقدم مع الأرز الأبيض الساخن، من الممكن اعداده في المنزل بخطوات بسيطة.

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مقادير اليخني

1 و 1/2 كوب دقيق لجميع الأغراض
2 ملاعق كبيرة زيت نباتي
1/2 كوب ماء

نصف كوب ماء
2 ملاعق كبيرة زيت نباتي
3 بصل أحمر متوسط مفروم
4 فصوص ثوم مهروسة في عجينة
2 و1/2 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة
2 ملاعق صغيرة كمون مطحون
1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون
1/2 ملعقة صغيرة كركم مطحون
1/2 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون
1/2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
1/4 ملعقة صغيرة هيل مطحون
1/4 ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الأحمر
1/8 ملعقة صغيرة قرنفل مطحون
1/8 ملعقة صغيرة جوزة الطيب المطحون
1/4 كوب معجون طماطم
2 حبة برقوق أو طماطم متوسطة منزوعة البذور ومقطعة إلى مكعبات
سمن للتقديم اختياري

طريقة تحضير اليخني

1- لعمل العجينة ضع الدقيق والزيت والملح ونصف كوب ماء في وعاء متوسط ​​واخلطيهم يدويًا حتى يتماسك. اعجن العجينة لمدة 2 إلى 3 دقائق ، حتى تصبح ناعمة ومرنة وضعها في وعاء وغطّها بمنشفة رطبة، دعها ترتاح لمدة ساعتين.

2- لتحضير الحساء ضعي لحم الضأن وملعقة صغيرة من الملح و 4 1/2 كوب ماء في قدر متوسطة الحجم واتركيها تغلي على نار عالية.

3- يُغطّى المزيج ويُترك على نار خفيفة حتى ينضج اللحم ، من ساعة إلى ساعة ونصف، ويصفى ويحتفظ بالمرق في حالة استخدام لحم الضأن مع العظم، افرم اللحم وتخلص من العظام،واتركي اللحم جانباً.

4- في قدر كبير سخني الزيت النباتي على نار متوسطة، يُقلى البصل من 8 إلى 10 دقائق حتى يصبح طريًا وبنيًا.

5- يُضاف معجون الثوم والكزبرة والكمون والفلفل الأسود والكركم والزنجبيل والقرفة والهيل ورقائق الفلفل الأحمر والقرنفل وجوزة الطيب، يقلب ويطهى لمدة 1 دقيقة.

6- نضيف معجون الطماطم والطماطم ونطهو لمدة 5 دقائق مع التحريك من وقت لآخر، ويُضاف لحم الضأن المحفوظ، ويُرفع النار على نار عالية ويُطهى مع التحريك لمدة 3 دقائق، صب في المرق المحفوظ ، وأضف ملعقة الملح المتبقية ؛ يُغلى المزيج ويُحرّك، قلل الحرارة إلى متوسطة منخفضة واتركها تنضج حتى تصبح سميكة قليلاً ، لمدة 10-15 دقيقة.

7- أثناء الطهي على نار هادئة ، قسمي العجينة إلى نصفين ومديها ولفي كل نصف إلى حبل طويل بسمك 3/4 بوصة تقريبًا.

8- قطع العجين إلى قطع 1 بوصة بسكين ، مثل جنوكتشي. يمكنك الضغط على كل قطعة بإصبعين لعمل فجوات صغيرة، أو ببساطة أسقط القطع كما هي في المرق المغلي واحدة تلو الأخرى، مع التحريك لمنع الالتصاق.

9- غطي القدر وخففي النار واطهيه لمدة 35 إلى 40 دقيقة مع التحريك برفق وبشكل متكرر حتى لا تلتصق الزلابية ببعضها البعض أو بقاع الإناء.

10- يجب أن تكون الزلابية مطاطية لكنها مطبوخة جيدًا.

اليخني مقادير اليخني طريقة تحضير اليخني عمان أكلات الخليج

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