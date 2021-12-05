عمان.. طريقة عمل اليخني بالزلابية

اليخني من أشهر الأكلات في عمان، يقدم مع الأرز الأبيض الساخن، من الممكن اعداده في المنزل بخطوات بسيطة.

مقادير اليخني

1 و 1/2 كوب دقيق لجميع الأغراض

2 ملاعق كبيرة زيت نباتي

1/2 كوب ماء

نصف كوب ماء

2 ملاعق كبيرة زيت نباتي

3 بصل أحمر متوسط مفروم

4 فصوص ثوم مهروسة في عجينة

2 و1/2 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة

2 ملاعق صغيرة كمون مطحون

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

1/2 ملعقة صغيرة كركم مطحون

1/2 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون

1/2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

1/4 ملعقة صغيرة هيل مطحون

1/4 ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الأحمر

1/8 ملعقة صغيرة قرنفل مطحون

1/8 ملعقة صغيرة جوزة الطيب المطحون

1/4 كوب معجون طماطم

2 حبة برقوق أو طماطم متوسطة منزوعة البذور ومقطعة إلى مكعبات

سمن للتقديم اختياري

طريقة تحضير اليخني

1- لعمل العجينة ضع الدقيق والزيت والملح ونصف كوب ماء في وعاء متوسط ​​واخلطيهم يدويًا حتى يتماسك. اعجن العجينة لمدة 2 إلى 3 دقائق ، حتى تصبح ناعمة ومرنة وضعها في وعاء وغطّها بمنشفة رطبة، دعها ترتاح لمدة ساعتين.

2- لتحضير الحساء ضعي لحم الضأن وملعقة صغيرة من الملح و 4 1/2 كوب ماء في قدر متوسطة الحجم واتركيها تغلي على نار عالية.

3- يُغطّى المزيج ويُترك على نار خفيفة حتى ينضج اللحم ، من ساعة إلى ساعة ونصف، ويصفى ويحتفظ بالمرق في حالة استخدام لحم الضأن مع العظم، افرم اللحم وتخلص من العظام،واتركي اللحم جانباً.

4- في قدر كبير سخني الزيت النباتي على نار متوسطة، يُقلى البصل من 8 إلى 10 دقائق حتى يصبح طريًا وبنيًا.

5- يُضاف معجون الثوم والكزبرة والكمون والفلفل الأسود والكركم والزنجبيل والقرفة والهيل ورقائق الفلفل الأحمر والقرنفل وجوزة الطيب، يقلب ويطهى لمدة 1 دقيقة.

6- نضيف معجون الطماطم والطماطم ونطهو لمدة 5 دقائق مع التحريك من وقت لآخر، ويُضاف لحم الضأن المحفوظ، ويُرفع النار على نار عالية ويُطهى مع التحريك لمدة 3 دقائق، صب في المرق المحفوظ ، وأضف ملعقة الملح المتبقية ؛ يُغلى المزيج ويُحرّك، قلل الحرارة إلى متوسطة منخفضة واتركها تنضج حتى تصبح سميكة قليلاً ، لمدة 10-15 دقيقة.

7- أثناء الطهي على نار هادئة ، قسمي العجينة إلى نصفين ومديها ولفي كل نصف إلى حبل طويل بسمك 3/4 بوصة تقريبًا.

8- قطع العجين إلى قطع 1 بوصة بسكين ، مثل جنوكتشي. يمكنك الضغط على كل قطعة بإصبعين لعمل فجوات صغيرة، أو ببساطة أسقط القطع كما هي في المرق المغلي واحدة تلو الأخرى، مع التحريك لمنع الالتصاق.

9- غطي القدر وخففي النار واطهيه لمدة 35 إلى 40 دقيقة مع التحريك برفق وبشكل متكرر حتى لا تلتصق الزلابية ببعضها البعض أو بقاع الإناء.

10- يجب أن تكون الزلابية مطاطية لكنها مطبوخة جيدًا.