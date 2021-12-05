أكلات المغرب .. طريقة عمل الرغايف المحشية

تعد الرغايف المحشية من أشهر أكلات المغرب التى تلقي شعبية كبيرة حيث أنها تتمتع بمذاق لذيذ ومغذي وشهي.

نقدم لكم طريقة عمل الرغايف المحشية بخطوات الشيف نادية سرحان مقدمة برنامج مغربيات على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الرغايف المحشية

العجين

400 جرام الدقيق الأبيض

ملعقة صغيرة ملح

ماء دافئ

“الحشوة”

بصلتان مقطعتان إلى قطع صغيرة

ملح

كمون

فلفل أحمر حلو

2 ملعقة كبيرة الكزبرة

2 ملعقة كبيرة بقدونس

علبة تونة



طريقة عمل الرغايف المحشية

* يخلط كل مكونات العجين حتي يمتزج (يجب أن يكون العجين مرخياًّ شيئاً ما لكن بدون أن يلتصق)

* تخلط عناصر الحشوة (دون طهيها)

* احشي العجين بعد فرده بالحشو ورصيه في صينية مدهونة بالزيت وادخليه الفرن حتى ينضج، من الممكن قليه في الزيت ثم قدمي الرغايف المحشية ساخنة.