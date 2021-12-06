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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

أمير المصري عن تجربته في النضارة البيضا: فخور بالمستوى الذي وصلنا إليه

أمير المصري
أمير المصري

تحدث الفنان أمير المصري عن مشاركته في حكاية النضارة البيضا، وأكد انه فخور جدا بتلك التجربة".

وقال في تصريحات ل"صدى البلد":تواجدت في مصر  هذا العام أكثر من الخارج فأنا هنا منذ 9 أشهر، وصورت بهم حكاية النضارة البيضا، وفخور بتلك التجربة، وبالمستوى الذي وصلنا إليه في مصر، فأنا حينما رأيت الإعلان الترويجي للمسلسل قلت أنه تم تصويره بالخارج، وانا لا أحب ارتداء نظاره بشكل عام،  والشخصية التي جسدتها كانت مختلفة عني ومليئة بالصعوبات.

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أمير المصري يتحدث عن تجربته كعضو لجنة تحكيم بمهرجان القاهرة| خاص


وكان قد تحدث الفنان امير المصري عن تجربته كعضو لجنة تحكيم مسابقة أفضل فيلم عربي بمهرجان القاهرة السينمائي.

وقال أمير المصري في تصريحات لـ صدى البلد":أشكر مهرجان القاهرة لاختيارهم لي هذا العام، وأنا أعشق مهرجان القاهرة وأرى أنه من أهم المهرجانات في العالم، ولدينا أفلام تنافس على الأوسكار وجوائز الجولدن جلوب، وكوني عضو لجنة تحكيم في مهرجان بهذه الأهمية مسئولية كبيرة ولا أنام من أجل مشاهدة الأفلام.

وعلى الجانب الآخر فاز النجم المصري أمير المصري، بجائزة أفضل ممثل في جوائز البافتا اسكتلندا - BAFTA Awards, Scotland وذلك عن دوره في فيلم Limbo، كما حصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم روائي طويل، ونال مخرجه بن شاروك على جائز أفضل مخرج.

وعبر أمير عن سعادته في فيديو عرضه الحفل عقب إعلان الجائزة، وقال أمير: "شكرًا لعائلتي، أبي وأمي وفريق عمل وطاقم الفيلم خلف وأمام الكاميرا، للعمل في ظروف صعبة، لإنتاج هذا الفيلم الرائع"، وتابع شكره للمخرج قائلًا: "أشكر المخرج بن شاروك على قيادته وصداقته وعلى خوض هذه الرحلة الممتعة معًا".

وبرز فيلم دراما اللاجئين Limbo خلال موسم الجوائز العام الماضي، وتم التنويه له في مهرجان كان 2020، ونال أكبر عدد من الترشيحات في قوائم جوائز البافتا الأسكتلندية لعام 2021.

وحصل فيلم Limbo على 5 ترشيحات من بينها أفضل ممثل لأمير المصري، وأفضل فيلم ومخرج وكاتب سيناريو، وهو الترشيح الأول للممثل المصري العالمي ضمن هذه القوائم.

وحاز فيلم Limbo على العديد من الإشادات النقدية، حيث كتبت مجلة Variety: "لقد آمن المخرج شارلوك بقدرات النجم البريطاني المصري أمير المصري، الذي تمكّن من نقل طبقات من الصدمة القابعة خلف شخصيته، ليخرج بفيلم متوازن ما بين المرح والغضب بفضل الأداء التمثيلي القوي"، وكتبت مجلة Hollywood Reporter "قدم النجم أمير المصري، الموهبة البريطانية المصرية الصاعدة، أداءً عاطفيًا هادئًا في شخصية عمر بفيلم Limbo"، وكتبت The Guardian "الأكثر دراماتيكية في الفيلم هو أداء شخصية عمر، فقد تمكّن أمير المصري من نقل مشاعر الخوف والتردد من العزف على العود في ظل تلك الأزمات".
 

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