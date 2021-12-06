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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أكلات الخليج .. طريقة عمل الفراخ بصوص البصل الأخضر والكارى

الفراخ بصوص البصل
الفراخ بصوص البصل الأخضر والكاري

تعد الفراخ بصوص البصل الاخضر والكارى من أكلات الخليج الشهية والمميزة ولايعرف عدد كبير من الأشخاص أنها من أطباق الخليج.

نقدم لكم طريقة عمل الفراخ بصوص البصل الاخضر والكارى بخطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة.

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مقادير الفراخ بصوص البصل الاخضر والكارى
4 صدور فراخ مقطعة مكعبات 

ملعقة كبيرة زبدة 

كوب بصل أخضر مفروم 

كوب مشروم مقطع شرائح 

كوب مرقة 

ملعقة ملح وفلفل

2 كوب كريمة فريش 

ملعقة صغيرة بودرة كا رى

 4 صدرو فراخ مقطعة مكعبات 
ملعقة كبيرة زبدة

كوب بصل أخضر مفروم 

1 كوب مشروم مقطع شرائح 

1 مرقة 

ملعقة ملح أو حسب الرغبة

ملعقة فلفل أسود أو حسب الرغبة

2 كوب كريمة فريش 

1 ملعقة صغيرة بودرة كا رى 


طريقة عمل الفراخ بصوص البصل الاخضر والكارى
* فى إناء على نار متوسطة به القليل من الزبدة شوحي مكعبات صدور الفراخ حتى تتأكدي من نضجها ويصبح لونها بنياً ثم ضعي البصل الأخضر وشرائح المشروم واستمري في التشويح.

* أضيفي مرقة الدجاج للخليط السابق واتركيه يغلي على النار لمدة 5 دقائق ثم ضيفي ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

*  أضيفي الكريمة الفريش وبودرة الكاري إلى خليط الفراخ ، واتركيه على نار متوسطة لبضعة دقائق قليلة أو حتى يسخن وتتجانس المكونات.

* شوحي مكعبات صدور الفراخ في الزبدة حتى تتأكدين من نضجها ويصير لونها بنياً وأضيفي البصل الأخضر وشرائح المشروم واستمري في التشويح.

* أضيفي مرقة الدجاج ماجى إلى الخليط السابق، واتركيه يغلي على النار لمدة 5 دقائق ثم أضيفي الملح والفلفل الاسود حسب المذاق .

* أضيفي الكريمة الفريش وبودرة الكاري إلى خليط الفراخ ، واتركيه على نار متوسطة لبضعة دقائق قليلة أو حتى يسخن وتتجانس المكونات وقدمي الفراخ بصوص البصل الاخضر والكاري ساخنة .

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