بايدن للحلفاء الأوروبيين: لا بد من الدعم الجماعي لسيادة أوكرانيا

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بحث هاتفيا مع الحلفاء الأوروبيين مسألة الحشود العسكرية الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية، وأكد ضرورة الدعم الجماعي لسيادة أوكرانيا.

وذكر البيت الأبيض- في بيان مقتضب، أصدره اليوم، فيما يتعلق بهذا الشأن- أن الزعماء أعربوا عن قلقهم بشأن الحشود العسكرية الروسية قرب الحدود الأوكرانية، ودعوا روسيا إلى تخفيف حدة التوتر، واتفقوا على أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لحل الصراع بين الجانبين في منطقة دونباس، وذلك من خلال تنفيذ اتفاقيات مينسك".

وأشار البيت الأبيض إلى أن الزعماء الأوروبيين الذين شاركوا في الحوار هاتفيا مع الرئيس بايدن هم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.