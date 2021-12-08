إسلام سليمان يرصد الحضارة المصرية من الفرعوني للحديث في معرضه الجديد

يستعد الفنان والمصور إسلام سليمان، لإقامة معرض فني بأحد الجاليرهات الفنية، بمنطقة الزمالك، لمجموعة من أعماله، ولوحاته، التي تم رصدها للعديد من الأماكن المصرية في المحافظات المختلفة بعدسته، على مدار رحلته مع التصوير التي بدأت منذ سنوات.

ويضم المعرض ما يقرب من 70 لوحة فنية، رصدها الفنان من محافظات مصر المختلفة، وعلى مدار ما يقرب من 10 أعوام، تتضمن ملامح الشخصية المصرية، وحضارتها المختلفة، بداية من العصر الفرعوني، حتى العصر الحديث.

كما يضم المعرض لوحات لبعض المناطق الأثرية والتراثية التي تتميز بها أم الدنيا عن باقي دول العالم، سواء في الأقصر وأسوان، أو القاهرة وشوارع المعز والحسين.