أخبار العالم| محمد بن سلمان يزور قطر وأمريكا تبحث خيارات عسكرية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية مجموعة من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

المحطة الثالثة.. ولي العهد السعودي يصل إلى الدوحة.. فيديو

أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وصل العاصمة القطرية الدوحة.

أمير قطر وولي عهد السعودية يرأسان اجتماع مجلس التنسيق بين البلدين| فيديو

نشرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، مقطع فيديو لأمير دولة قطر تميم بن حمد، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في رئاستهما للاجتماع السادس لمجلس التنسيق السعودي القطري.

تميم بن حمد لـ ولي عهد السعودية: مرحبا بكم أخي محمد في قطر

بعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد رسالة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك ليرحب به في زيارته إلى قطر.

أمير قطر يكشف ما ناقشه مع ولي العهد السعودي

قال أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، إن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الدوحة ستعمق الروابط القوية بين البلدين لا سيما في ظل ظروف المنطقة.

إطلاق سراح السعودي المعتقل في فرنسا وعودته إلى المملكة

أكدت السفارة السعودية في فرنسا، أمس الأربعاء، إطلاق سراح المواطن السعودي المعتقل في فرنسا بـ"الخطأ".

لبحث النزاع في إثيوبيا.. المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي يزور مصر والإمارات وتركيا

أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، الأربعاء، أن المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان، سيتوجه الخميس في جولة تشمل الإمارات وتركيا ومصر لبحث النزاع في إثيوبيا.

محاكاة لضرب إيران.. إسرائيل تنفذ مناورات ضخمة بـ البحر المتوسط |فيديو

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيقوم بعملية محاكاة لضرب إيران في مناورات تجرى فوق البحر المتوسط.

أمريكا: سنحدد سريعا إن كانت إيران تريد التفاوض بحسن نية

قالت الولايات المتحدة عشية استئناف المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، إنها ستحدد بسرعة ما إذا كانت إيران مستعدة للتفاوض "بحسن نية"، وحذرت من أن الوقت أصبح "ضيقا جدا".

البنتاجون: الخيارات العسكرية جاهزة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

قال مسؤول عسكري أمريكي إن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جاهزة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن كورونا

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إلى توخي الحذر في معركة البلاد ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مؤكدا أن التراخي سيكلف الكثير من الأرواح.

إقالة رئيس وزراء بوركينا فاسو وسط أزمة أمنية متفاقمة

أقال رئيس بوركينا فاسو روك كابوريه، رئيس الوزراء، يوم الأربعاء، وسط أزمة أمنية متفاقمة أودت بحياة الآلاف وأدت إلى احتجاجات في الشوارع.

تحديات صعبة.. أولاف شولتس يتعهد بـ "بداية جديدة" لـ ألمانيا

تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس، الأربعاء، بما وصفها بأنها بداية جديدة لـ ألمانيا، خلال تسلمه السلطة من أنجيلا ميركل، التي تنسحب من الحياة السياسية، بعد 16 عامًا على رأس أكبر قوة اقتصادية في أوروبا.