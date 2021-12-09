عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم| محمد بن سلمان يزور قطر وأمريكا تبحث خيارات عسكرية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية مجموعة من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

المحطة الثالثة.. ولي العهد السعودي يصل إلى الدوحة.. فيديو
أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وصل العاصمة القطرية الدوحة.

أمير قطر وولي عهد السعودية يرأسان اجتماع مجلس التنسيق بين البلدين| فيديو
نشرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، مقطع فيديو لأمير دولة قطر تميم بن حمد، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في رئاستهما للاجتماع السادس لمجلس التنسيق السعودي القطري.

تميم بن حمد لـ ولي عهد السعودية: مرحبا بكم أخي محمد في قطر
بعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد رسالة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك ليرحب به في زيارته إلى قطر.

أمير قطر يكشف ما ناقشه مع ولي العهد السعودي
قال أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، إن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الدوحة ستعمق الروابط القوية بين البلدين لا سيما في ظل ظروف المنطقة.

أمير قطر يكشف ما ناقشه مع ولي العهد السعودي

السودان.. ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات في دارفور إلى 88 قتيلا

إطلاق سراح السعودي المعتقل في فرنسا وعودته إلى المملكة
أكدت السفارة السعودية في فرنسا، أمس الأربعاء، إطلاق سراح المواطن السعودي المعتقل في فرنسا بـ"الخطأ".

لبحث النزاع في إثيوبيا.. المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي يزور مصر والإمارات وتركيا
أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، الأربعاء، أن المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان، سيتوجه الخميس في جولة تشمل الإمارات وتركيا ومصر لبحث النزاع في إثيوبيا.

محاكاة لضرب إيران.. إسرائيل تنفذ مناورات ضخمة بـ البحر المتوسط |فيديو
أفادت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيقوم بعملية محاكاة لضرب إيران في مناورات تجرى فوق البحر المتوسط.

أمريكا: سنحدد سريعا إن كانت إيران تريد التفاوض بحسن نية
قالت الولايات المتحدة عشية استئناف المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، إنها ستحدد بسرعة ما إذا كانت إيران مستعدة للتفاوض "بحسن نية"، وحذرت من أن الوقت أصبح "ضيقا جدا".

البنتاجون: الخيارات العسكرية جاهزة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

بايدن يبحث ملف أوكرانيا مع قادة 9 دول في شرق أوروبا

البنتاجون: الخيارات العسكرية جاهزة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي
قال مسؤول عسكري أمريكي إن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جاهزة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن كورونا
دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إلى توخي الحذر في معركة البلاد ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مؤكدا أن التراخي سيكلف الكثير من الأرواح.

إقالة رئيس وزراء بوركينا فاسو وسط أزمة أمنية متفاقمة
أقال رئيس بوركينا فاسو روك كابوريه، رئيس الوزراء، يوم الأربعاء، وسط أزمة أمنية متفاقمة أودت بحياة الآلاف وأدت إلى احتجاجات في الشوارع.

تحديات صعبة.. أولاف شولتس يتعهد بـ "بداية جديدة" لـ ألمانيا
تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس، الأربعاء، بما وصفها بأنها بداية جديدة لـ ألمانيا، خلال تسلمه السلطة من أنجيلا ميركل، التي تنسحب من الحياة السياسية، بعد 16 عامًا على رأس أكبر قوة اقتصادية في أوروبا.

 

 

 

 

مصر فرنسا أمريكا أمير قطر البنتاجون تركيا السعودية ايران قطر كورونا تميم بن حمد الدوحة تميم ولي العهد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية بن سلمان دولة قطر كورونا شولتس

موضوعات متعلقة

أمير قطر يكشف ما ناقشه مع ولي العهد السعودي

الكويت تسجل أول إصابة بمتحور "أوميكرون"

ترشيحاتنا

شاهد| دموع ياسمين عبد العزيز عند رؤية رسائل الجمهور لها و تحذير عاجل من صندوق مكافحة الإدمان للموظفين

العالم يمتلك الأدوات المطلوبة للتغلب على كورونا.. وعلماء يوضحون التفاصيل

أخبار الرياضة.. وكيله السابق يكشف تفاصيل الحجز على ممتلكات الشناوي.. رسالة اعتذار من خالد الغندور لـ وليد سليمان..برشلونة يودع دوري أبطال أوروبا

سر الاستغفار ألف مرة .. كلمات لو سألت الله بها لأعطاك

أخبار الفن.. دوللي شاهين: علاقاتي كلها غلط.. وقف عرض فيلم أميرة

أخبار السيارات| فوائد السيارات الصديقة للبيئة.. تمنح مميزات لمن يشتريها.. بوليستار 2 الكهربائية تزيد من قوتها لتتحدى تسلا 3.. أقوى 5 سيارات سيدان في مصر موديل 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق قوي من ميدو بعد إيقاف مدرب الأهلي بفرمان من الخطيب

موعد انتهاء العاصفة الترابية.. الأرصاد تطمئن المواطنين على حالة الطقس |فيديو

حقيقة الحجز على ممتلكات محمد الشناوي

سعر الدولار في جميع البنوك اليوم الخميس 9-12-2021

قناة مصرية مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر والأردن

«الصحة» : نصائح لتجنب المضاعفات خلال موجة الرياح المحملة بالأتربة

أول تعليق من رضا عبدالعال على تعادل مصر مع الجزائر

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء باتخاذ عدد من التدابير لمواجهة انتشار فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة|أسرار مثيرة في حياة بابا فانجا.. كيف فقدت العرافة العمياء الشهيرة بصرها؟

الزير يروي عطش الناس في الشوارع.. وهذه رحلة تحوله للكولمن الفخار| نوستالجيا

أحمد عز والهضبة عمرو دياب فى حفل زفاف إبنة أشرف عبد العزيز

محمد رمضان يصل بغداد استعدادا لإحياء حفل الجمعة المقبل | صور

فيديو

أنا مش كده.. دوللي شاهين: ما بحبش السهر والفن ده شغلتي

فيديو جراف.. تحذير شديد من خلطة حقنة البرد

فيديو جراف.. "مكنش بيضربني".. ماذا قالت ميمي جمال وبناتها عن حسن مصطفى؟

زوج في دعوى نشوز: اتفقت مع عشيقها على قتلي.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ