عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخسارة كالجنازة..

موسيماني يطلق قذائفه: أدرب من أجل المال.. وأعيش في دوامة مع الأهلي

بيتسو موسيماني المدير
بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي

أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، أنه يعاني من الضغوطات والإجهاد بسبب تواجده على رأس القيادة الفنية للمارد الأحمر.

 

وقال موسيماني خلال حوار مع إذاعة “capetalk” الجنوب إفريقية: "التدريب مهمة صعبة، إنها مثل إعطاء شخص ما المال للاستثمار وتقول كل أسبوع يجب أن يكون لديك ربح، والجميع يرى نتائجك كل أسبوع أو كل ثلاثة أيام، تخيل أنك تدير شركة وكل ثلاثة أيام يعرف الجمهور ما إذا كنت قد أبليت بلاءً حسنا أم لا".

بيرسي تاو يتحدث عن علاقته بـ موسيماني وهدفه الأهم والفارق بين الأهلي وصن داونز

هل يكون مونديال الأندية بابًا للصالح بين موسيماني وكهربا؟

وتابع موسيماني: "نحن كمدربين نعمل بجد من أجل المال، أبلغ من العمر 57 عاما، لذلك يجب أن أكون حذرا وأخطط لما بعد اعتزال التدريب".

 

وأضاف: "كنت أدخر الأموال  منذ أن كنت أعمل في جنوب إفريقيا، أيضا في مصر أعتقد أنني قمت بعمل جيد إلى حد ما ولدي بعض الاستثمارات التي قمت بها، مثل بعض العقارات التي حصلت عليها، حتى اتمكن من الاعتناء بعائلتي بعد انتهاء مسيرتي التدريبية".
 

 

وعن إنجازاته مع الأهلي، أضاف موسيماني: "بصراحة، لو كنت في جنوب إفريقيا لما فزت بدوري أبطال أفريقيا مرتين متتاليتين، لقد استغرق الأمر 30 عاما حتى يفوز فريق جنوب أفريقي بدوري الأبطال، لكننا استغرقنا  مع الأهلي ثمانية أشهر للفوز بها مرتين".

 

واصل: "هنا عليك أن تفوز بأي ثمن، ليس لدي عذر للخسارة، الهزيمة مع الأهلي بمثابة جنازة".

 

واستطرد: "إذا خسرت ثلاث أو أربع مباريات متتالية هنا، فقد تحزم حقائبك أيضا، في جنوب إفريقيا يمكن أن يمنحوك فرصة لتصحيح الأخطاء، لكن في مصر لا".
 

 

وأشار: "أستطيع أن أقول إنني أعاني من الإجهاد، ولكن هذا أمر طبيعي، وإلا فلن أدرب الأهلي أبدا أو لن أدرب ماميلودي صن داونز أيضا".

 

وأكمل: “أسلوب حياتي في مصر صعب بعض الشيء، لأن الأهلي يشجعه 70 مليون شخص، وبالتالي أنت في دائرة الضوء مهما فعلت.. أنت في دوامة هنا!”.

 

وعن إمكانية تواجد المدربين الأفارقة في قارة أوروبا، أكد موسيماني: "أوروبا ليست جاهزة لهذا الأمر، ليس بسبب إمكانيات المدربين الأفارقة، ولكن الأمر يتعلق بالثقة".

 

الأهلي يستعد لمواجهة الرجاء في السوبر الإفريقي:

 

في سياق آخر استأنف الأهلي تدريباته الاثنين الماضي، استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي، في بطولة كأس السوبر الإفريقي.

 

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، 22 ديسمبر الجاري موعدا لمباراة الأهلي والرجاء المغربي في بطولة كأس السوبر الإفريقي.

 

وتستضيف قطر بطولة السوبر الإفريقي للمرة الرابعة على التوالي.

 

الأهلى موسيمانى بيتسو موسيماني السوبر الإفريقي فريق الاهلي

ترشيحاتنا

الهيئة الملكية الأردنية للأفلام تسحب "أميرة" من سباق الأوسكار

توتر روسي فرنسي فوق البحر الأسود | تفاصيل

ضم وزيري الطيران والثقافة ومستشار الرئيس للصحة إلى لجنة أزمة كورونا

أمر تفعله خلال الشتاء يدخلك الجنة ويجعل بيتك فى حماية الله

الفصل الأخير في الأزمة الإثيوبية| أسرار زيارة المبعوث الأمريكي لدول المنطقة

استشاري وليس إلزاميا.. مراحل دراسة قضايا الإعدام أمام مفتي الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق قوي من ميدو بعد إيقاف مدرب الأهلي بفرمان من الخطيب

شاهد.. لحظة النطق بالحكم على سفاح الإسماعيلية

كواليس جلسة ضياء السيد العاصفة مع أحمد رفعت في المنتخب

أول دول عربية تسجل إصابات بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون"

الحكومة: بدء تطعيم 370 ألف مواطن تخلفوا عن تلقي الجرعة الثانية لكورونا اعتبارًا من الغد

صدمة لـ الأهلي.. كاف يحسم الجدل بشأن تعديل موعد أمم أفريقيا

موعد انتهاء العاصفة الترابية.. الأرصاد تطمئن المواطنين على حالة الطقس |فيديو

حقيقة الحجز على ممتلكات محمد الشناوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير تكاليف.. 5 طرق بسيطة لـ تزين المنزل في رأس السنة|صور

باستخدام الذكاء الاصطناعي.. الصين تصنع مدفعا بحجم مسدس

أثار مصر المهربة.. شاهد| لحظة استلام 95 قطعة أثرية مصرية من إسرائيل

لبنان .. طريقة عمل الفتوش بالباذنجان

فيديو

القضاء ينصف حلا شيحة ومعز مسعود ..وظهور الممثلة المعتزلة نورا يثير الجدل..فيديوجراف

السياسي الهادئ.. من هو أولاف شولتس خليفة ميركل في ألمانيا "فيديو"

أثار مصر المهربة.. شاهد| لحظة استلام 95 قطعة أثرية مصرية من إسرائيل

غرف فندقية ونشاط تجاري وخدمي.. تفاصيل تطوير مجمع التحرير.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ