أخبار الفن.. سبب خوف ياسمين عبد العزيز من اللي مالوش كبير وشريفة ماهر تشكو جحود ابنها

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها تصريحات ياسمين عبد العزيز، وقضية جحود ابن الفنانة شريفة ماهر، واختيار رامي مالك لبطولة فيلم جديد، وإدانة ممثل أمريكي بالكذب على الشرطة.

رحب المستشار ترك آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، بنجم بوليوود الشهير سلمان خان، قبل حفله مساء الجمعة، ضمن فعاليات موسم الرياض.

بعد الأزمة التي واجهها الفنان رشوان توفيق مع ابنته وقضية الحجر الشهيرة، كشفت فنانة أخرى مآساتها مع ابنها الذي استولى على أموالها وممتلكاتها بالتزوير.

في الحلقة الثانية من برنامج معكم منى الشاذلي، انضم الفنان أحمد العوضي لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، للحديث عن كواليس فترة مرضها، ورحلة شفائها، والرد عن الشائعات حول انفصالهما وكشف قصة حبهما والحديث عن مسلسلهما الأخير “اللي مالوش كبير” .

أدين ممثل أمريكي بخمس تهم من أصل ستة كانت موجهة له، لقيامه بشن هجمه مزيف والكذب على الشرطة بشأنه منذ حوالي ثلاث سنوات بحسب موقع هوليوود ريبورتر.

انضم الممثل العالمي من أصل مصري رامي مالك، إلى فريق فيلم المخرج الشهير كريستوفر نولان الجديد " Oppenheimer"، الذي يضم عدد كبير من النجوم.

حصل الفنان محمد كريم على لقب شخصية العام من قبل مجلة GQ العالمية في الحفل الذي أقيم أمس، بدبي بحضور الشخصيات العالمية الفائزة لهذا العام.

كان مسلسل لعبة الحبار أو Squid Game هو العمل الأكثر تداولا على موقع تويتر خلال عام 2021، وهو العمل الذي حقق نجاحا كبيرا وأرقام مشاهدات قياسية على منصة نتفليكس الشهيرة.