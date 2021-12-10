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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. سبب خوف ياسمين عبد العزيز من اللي مالوش كبير وشريفة ماهر تشكو جحود ابنها

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها تصريحات ياسمين عبد العزيز، وقضية جحود ابن الفنانة شريفة ماهر، واختيار رامي مالك لبطولة فيلم جديد، وإدانة ممثل أمريكي بالكذب على الشرطة.

سلمان خان في السعودية.. المستشار ترك آل الشيخ يرحب بنجم بوليوود في موسم الرياض

رحب المستشار ترك آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، بنجم بوليوود الشهير سلمان خان، قبل حفله مساء الجمعة، ضمن فعاليات موسم الرياض. 

قالي"هقلعك هدومك" ومضاني على عقود زور.. الفنانة شريفة ماهر تكشف معاناتها مع ابنها

بعد الأزمة التي واجهها الفنان رشوان توفيق مع ابنته وقضية الحجر الشهيرة، كشفت فنانة أخرى مآساتها مع ابنها الذي استولى على أموالها وممتلكاتها بالتزوير.

ياسمين عبد العزيز تكشف سبب رفضها تقديم "اللي مالوش كبير" مع أحمد العوضي.. والثنائي الفني يتحدثان عن رحلة مرضها وقصة خلافاتهما المستمرة

في الحلقة الثانية من برنامج معكم منى الشاذلي، انضم الفنان أحمد العوضي لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، للحديث عن كواليس فترة مرضها، ورحلة شفائها، والرد عن الشائعات حول انفصالهما وكشف قصة حبهما والحديث عن مسلسلهما الأخير “اللي مالوش كبير” .

إدانة ممثل أمريكي بخمس تهم تشمل الهجوم والكذب على الشرطة

أدين ممثل أمريكي بخمس تهم من أصل ستة كانت موجهة له، لقيامه بشن هجمه مزيف والكذب على الشرطة بشأنه منذ حوالي ثلاث سنوات بحسب موقع هوليوود ريبورتر.

رامي مالك ينضم لأبطال فيلم كريستوفر نولان الجديد "Oppenheimer"

انضم الممثل العالمي من أصل مصري رامي مالك، إلى فريق فيلم المخرج الشهير كريستوفر نولان الجديد " Oppenheimer"، الذي يضم عدد كبير من النجوم.

لقب شخصية العام.. تكريم محمد كريم من مجلة GQ العالمية

حصل الفنان محمد كريم على لقب شخصية العام من قبل مجلة GQ العالمية في الحفل الذي أقيم أمس، بدبي بحضور الشخصيات العالمية الفائزة لهذا العام.

لعبة الحبار كان المسلسل الأكثر تداولا على تويتر خلال 2021

كان مسلسل لعبة الحبار أو Squid Game هو العمل الأكثر تداولا على موقع تويتر خلال عام 2021، وهو العمل الذي حقق نجاحا كبيرا وأرقام مشاهدات قياسية على منصة نتفليكس الشهيرة. 

ياسيمن عبد العزيز محمد كريم رشوان توفيق برنامج معكم منى الشاذلى اللي مالوش كبير بوليوود الفنانة شريفة ماهر

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