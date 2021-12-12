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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لا تستخدمها.. أسوأ 5 متصفحات ويب في 2021

أسوأ 5 متصفحات ويب
أسوأ 5 متصفحات ويب في 2021

يعتبر متصفح الويب من أكثر الأشياء أهمية ويعد دوره محوريا عند استخدام الإنترنت، فهو المحرك والبوابة التى يمكن من خلالها الدخول على كل شئ، وعلى الرغم من أن هناك عددا كبيرا من المتصفحات، إلا أن جوجل كروم يستحوذ على نصيب الأسد في الاستخدام من بين كل المتصفحات الأخرى المنافسة.

وبحسب موقع WRCB الأمريكي فإن هناك عدد من المتصفحات يعتبر استخدامها هو أسوأ اختيار يمكنك أن تفعله عند استخدام الإنترنت، حيث تقوم هذه المتصفحات بسرقة بياناتك الشخصية وبيعها لشركات الإعلانات، بالإضافة إلى بطئها الشديد وكذلك ضعف ميزات الأمان بداخلها، وفيما يلى أسوأ متصفحات في 2021 :

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1- مايكروسوفت إيدج


يشتهر مايكروسوفت إيدج بكونه واحد من أسوأ متصفحات الويب ، ويرجع ذلك إلى كونه بطيئة ولا يحتوى على ميزات كثيرة خاصة بالذكاء الاصطناعى،  ووفقًا لدراسة أجراها باحثون في Trinity College ، فإن متصفحى  Yandex و إيدج هما الأسوأ من حيث الأمان، ووجدت الدراسة أيضًا أن إيدج يرسل معرف أجهزة المستخدمين وعنوان IP والموقع إلى الخوادم الخلفية والتي يمكن بمرور الوقت الكشف عن هويتك.

 

2- جوجل كروم


ويقوم متصفح كروم بجمع بيانات مستخدميه أكثر من أي متصفح ويب آخر، حيث يجمع كروم معرّفات المستخدم والجهاز ويربط البيانات مثل سجل التصفح وبيانات الاستخدام والمواقع للأجهزة والأفراد، ونظرًا لأن شركة جوجل تجني الأموال من بيع الإعلانات ، ويتم تتبع نشاطك واستخدامه في الإعلانات المستهدفة، ومع ذلك يحتوي المتصفح على ميزات أمان لحمايتك من البرامج الضارة والمواقع الخطرة التي قد تحاول سرقة كلمات المرور الخاصة بك أو إصابة جهازك.

 

3- متصفح ياندكس


ويعتبر متصفح ياندكس هو متصفح ويب روسي صنعته شركة بحث الويب Yandex ، وتتضمن بعض ميزات الأمان البارزة من المتصفح حماية انتحال DNS و DNSCrypt ودعم HTTPS التلقائي على الشبكات غير الآمنة ولكن يُعرف ياندكس بجمع البيانات الشخصية بما في ذلك رقم الهاتف والعمر والبريد الإلكتروني وسجل البحث .

 

4- متصفح بايدو Baidu 
 


وبايدو هو متصفح إنترنت يستند إلى Chromium أى يستخدم نفس المحرك الذي يشغل كروم، ويعد متصفح بايدو الجدل ، حيث تم طرح تطبيق Baidu للجوال من Google Play العام الماضي وقام بعدد من المشكلات منها تسريب البيانات التي تركت المستخدمين قابلين للتتبع، كما قام بإلغاء تثبيت برامج إضافية.

 

5- متصفح سفاري Safari

 

وهو متصفح الويب الافتراضي لشركة آبل، ويقوم سفاري بجمع محفوظات الاستعراض وبيانات الاستخدام والمواقع ، ولكن بخلاف كروم ، يزعمون أنهم لا يربطون البيانات بالأفراد والأجهزة، ولكن على الرغم من أن سفاري  يقوم  بمنع الفيروسات والمواقع الضارة من إصابة نظامك بالكامل، ولكن يجمع سفاري كل البيانات المتعلقة بالمستخدمين، كما أنه ليس متصفحًا مفتوح المصدر، ويعمل على إلغاء التحديثات المتكررة. 
 

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