فوائد وأضرار .. ماذا يحدث بالجسم عند تناول اليوسفي

قال خبراء التغذية وفقا لدراسة جديدة، أن اليوسفي فاكهة مليئة بفيتامين سي - فهي توفر ما يصل إلى 80٪ من المدخول اليومي من هذا الفيتامين.

وتابع الخبراء وفقا لموقع novosti، أن يمكن لفيتامين ج أن يبطئ تطور أمراض القولون ويؤثر أيضًا على الربو والتهاب المفاصل أو التهاب المفاصل الروماتويدي.

بالإضافة إلى ذلك، أن اليوسفي غني بفيتامينات ب والكالسيوم والمغنيسيوم والزنك والبوتاسيوم، كما أنها تحفز وظائف المخ وتساهم في تحسين الذاكرة، ويمكن التعرف عليها من خلال رائحتها اللطيفة وطعمها المنعش.

ولكن بالرغم من فوائد اليوسفي المذهلة، حذر الخبراء من الاكثار من تناوله، وأن الجرعة اليومية الموصى بها من هذه الفاكهة تصل إلى سبع قطع فقط أي واحدة من اليوسفي فقط.

ونوه خبراء التغذية إذا كنت تستهلك أكثر من سبعة يوسفي، فيمكن أن يؤثر ذلك على زيادة مستوى السكر في الدم، ويمكن أن يؤدي ارتفاع مستوى الفركتوز إلى زيادة الوزن.