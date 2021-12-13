تستعد شركة فيفو الصينية، إطلاق مجموعة هواتفها vivo S12 في نهاية شهر ديسمبر الحالي مع عدد من المواصفات المميزة وسعر مرتفع نسبيا نظرا لقدرات الهاتف، بالإضافة إلى تصميم شبابي، وكاميرا محسنة للغاية ومعدل تحديث عال للشاشة.

وبحسب موقع GSMArena فإن عدد من التسريبات قد كشفت عن مواصفات هواتف vivo S12 بعد حصولها على عدد من شهادات الاعتماد منها شهادة 3C تمهيدا لإطلاقها، حيث ستحصل الهواتف على معالج بأداء قوى وسريع من شركة ميديا تيك.

وستأتى هواتف vivo S12 بشاشة من نوع OLED بحجم 6.7 بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ودقة تبلغ 1080 بكسل وجودة + FullHD ، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومقاومة للمياه والغبار.

تسريبات تكشف مواصفات مميزة لهواتف فيفو القادمة vivo S12

وستقدم هواتف vivo S12كاميرا خلفية ثلاثية ، تأتى الرئيسية منها بدقة 108 ميجابكسل ، مع مستشعر مستشعر Samsung JN1 بدقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا ماكرو بدقة 8 ميجابكسل بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي والتى تأتى بدقة 32 ميجابكسل، مع تسجيل الفيديو بدقة 1080 بكسل.



وستعمل هواتف vivo S12 بمعالج قوي من نوع Dimensity 1200من شركة ميديا تيك ، يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G مدعوما بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت رام من نوع LPDDR4X، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 128 جيجابايت .



وستحتوى هواتف vivo S12على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 44 واط ، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم و Bluetooth 5.1 و تقنية aptX .



