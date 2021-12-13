الأرصاد: أمطار على الوجه البحري وانخفاض ملحوظ في الحرارة

أكدت هيئة الأرصاد الجوية على وجود انخفاض كبير و ملحوظ في درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى على كافة الأنحاء .

كما حذرت من تدني للرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

وتابعت الهيئة في بيان لها :" كما يؤثر على البلاد غطاء سحابي كبير اليوم على شمال البلاد يصاحبه سقوط أمطار متفرقة على المناطق المهيأة لذلك".

وتوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري على فترات متقطعة ( 30% تقريبا ) وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة ( 30% تقريبا).

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.



وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 22 13

الإسكندرية 21 14

وادي النطرون 24 14

طنطا 22 14

شبين الكوم 22 14

دمنهور 22 14

بلطيم 22 13

مطروح 20 12

السلوم 20 9

سيوة 19 9

بورسعيد 22 15

دمياط 22 13

الزقازيق 22 13

المنصورة 22 13

الإسماعيلية 22 14

السويس 23 14

العريش 22 12

رفح 23 13

رأس سدر 25 14

نخل 25 7

نويبع 26 16

طابا 26 12

كاترين 22 8

الطور 26 16

شرم الشيخ 27 16

الغردقة 27 16

مرسى علم 26 15

الفيوم 23 12

بني سويف 23 10

المنيا 24 10

أسيوط 23 10

سوهاج 25 11

قنا 27 12

الأقصر 28 13

أسوان 28 13

إدفو 27 13

أبوسمبل 28 12

الوادي الجديد 27 9

شلاتين 27 16

أبو رماد 27 15

حلايب 27 14

رأس حدربة 27 16