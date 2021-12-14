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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اقتصاد منزلي حلوان تنظم ندوة حول دور الكلية تجاه ذوي الهمم

جامعة حلوان
جامعة حلوان

نظمت وكالة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان بالتعاون مع قسم الاقتصاد المنزلي التربوي ندوة دور الكلية تجاه ذوي الهمم، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور خالد القاضي عميد الكلية، وإشراف الدكتور أسامة أبو هشيمة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أحلام عبد العظيم رئيس قسم الاقتصاد المنزلي التربوي، وحاضر بالندوة الدكتور السيد فتوح أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد بكلية التربية.

وجاء ذلك في إطار اهتمام جامعة حلوان بخدمة المجتمع وذوي الهمم، وجاءت محاور الندوة كالآتي : تاريخ التعليم العالي لذوي الهمم بدول العالم، عرض تجربة جامعة غالوديت وغيرها، إرادة الدولة المصرية في تعليم ذوى الهمم .

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جهود وزارة التعليم العالي في دمج ذوي الهمم في التعليم العالي، جهود جامعة حلوان في رعاية أبنائها ذوي الهمم والخدمات المقدمة لهم داخل الجامعة، قدرات وإمكانات ذوي الهمم ومواءمتها للتعليم الجامعي، تكييف البرامج الجامعية للتناسب مع ذوي الهمم ، البرامج الدراسية الملائمة لذوي الهمم بكلية الإقتصاد المنزلي وباقي كليات الجامعة، دور إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب تجاه الطلاب ذوى الهمم، إنشاء وحدات لدعم ذوي الهمم وتقديم الخدمات التعليمية لهم، تطوير الخدمات المجتمعية المقدمة لذوي الهمم بالبيئة المحلية للجامعة. 

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ذوى الهمم جامعة حلوان كلية الأقتصاد المنزلى جامعة حلوان ندوة وزارة التعليم العالى دمج ذوي الهمم

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