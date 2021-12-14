عقل الدولة المصرية| ماذا تعرف عن القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية

القوات المسلحة المصرية سيف الوطن ودرعة والحامي الأول لتراب للأرض والعرض، تضخ دماء جديدة بين صفوفها، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتعيين اللواء بحري أركان حرب أشرف عطوه قائدا القوات البحرية خلفا للفريق أحمد خالد حسن الذي تم تعيينه قائداً للقيادة الاستراتيجية ومشرفاً على التصنيع العسكري بدرجة نائب وزير.

حياة اللواء أشرف عطوة

ويأتي تعيين اللواء أركان حرب أشرف إبراهيم عطوة قائدا للقوات البحرية، تكليلا لجهوده وفنائه في خدمة القوات البحرية المصرية، حيث تخرج عطوة من الكلية البحرية في 1983/07/01، ومنذ تخرجه من الكلية تقلد جميع الوظائف القيادية بالتشكيلات البحرية حتي وصل إلي رتبة اللواء في 1/ 10/ 2013.

المناصب التي تقلدها

ونظرا لقدراته عسكرية الكبيرة، تقلد عطوة منصب قائد لواء المدمرات، وقائد قاعدة بورسعيد البحرية، وقائد قاعدة البحر الأحمر البحري، وقائد الأسطول الجنوبي، ورئيس شعبة التدريب البحري، ورئيس شعبة العمليات البحرية، حتى وصوله إلى منصبه الأخير كقائد للقوات البحرية.

مؤهلاته العسكرية

ومع كل هذه المناصب القيادية التي تقلدها اللواء أشرف عطوة، كانت المؤهلات العسكرية خير شاهد على قدراته ومهارته العسكرية الكبيرة، حيث حصل على بكالوريوس الدراسات البحرية عام 1983، وفرقة تخصص نوعي "ملاحة" عام 1986، وأمضى امتحان شهادة معادلة ربان دورة فبراير 1992، كما أمضى بنجاح اختبار تولى قيادة وحدة بحرية عائمة بأعالي البحار عام 1996، وحصل على الفرقة الراقية تنفيذيين عام 1996، ودرجة الماجستير فى العلوم العسكرية ولقب أ.ح تخصص بحري عام 1999، وزمالة كلية الحرب العليا بأكاديمية ناصر العسكرية.

الجوائز والأوسمة

وخلال مسيرته بالقوات المسلحة حاز اللواء أشرف عطوة على العديد من الأوسمة والجوائز تقديرا لجهوده المبذولة في خدمة الوقت المسلحة، وهي:

4 أنواط الواجب العسكري من الطبقة الثالثة.

ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة.

2 نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية.

ميدالية 25 يناير 2011.

ميدالية الخدمة الممتازة عام 2013.

نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولي عام 2012.

ميدالية 30 يونيه عام 2013.

مركز القيادة والسيطرة الاستراتيجي

وعلى الجانب الآخر تم تعيين الفريق أحمد خالد حسن قائداً للقيادة الاستراتيجية ومشرفاً على التصنيع العسكري بدرجة نائب وزير.

وتأتي أهمية هذا المنصب الذي تم استحداثه مع إقامة مقر قيادة الدولة الاستراتيجي ومركز القيادة والسيطرة بالقوات المسلحة "الأوكتاجون" بالعاصمة الإدارية الجديدة، كون المركز يشكل عقل الدولة الحديث.

وفيما يلي يعرض "صدى البلد" أهم المعلومات عن مقر قيادة الدولة الاستراتيجي ومركز القيادة والسيطرة "الأوكتاجون" بالعاصمة الإدارية الجديدة..

عملة ومكوناته

يقع مقر قيادة الدولة الاستراتيجي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويتضمن عدداً من المراكز التي تضمن السيطرة والانسيابية في إدارة كافة مؤسسات الدولة والاستعداد لمجابهة أية أزمات أو طوارئ.

كما يحتوي على مركز لتنسيق أعمال دفاع الدولة، وكذلك مركز البيانات الاستراتيجي الموحد للدولة والذي يحتوي على كافة البيانات الخاصة بمؤسسات الدولة، ومركز للتحكم في الشبكة الاستراتيجية المغلقة للسيطرة على الجهاز الإداري للدولة.

بالإضافة إلى مركز الإدارة والتشغيل للتحكم في مرافق الدولة ومركز للتحكم في شبكة الاتصالات الذي يضمن استمرار تحقيق الاتصالات على مستوى الدولة.

كما يضم أيضا مراكز السيطرة على خدمات الطوارئ والسلامة الميدانية ومركز للتنبؤات الجوية والذي يعد مركز الدفاع عن الدولة ببيانات الأحوال الجوية أولاً بأول ليكون مستعداً لمجابهة التغيرات الجوية المفاجئة، بالإضافة إلى مخازن ضخمة تؤمن احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية.

منشآته

مكون من عدد من المنشآت تشمل عدداً من دور العبادة والنوادي والفنادق والمدارس والملاعب الرياضية والمشروعات السكنية والمولات التجارية إلى جانب عدد من المستشفيات والمجمعات الخدمية والإدارية.

أهمية مركز قيادة الدولة الاستراتيجي

يمثل مركز قيادة الدولة الاستراتيجي صرحاً جديداً يجسد رؤية مصر المستقبلية كقوة إقليمية واعدة ودولة رائدة كانت وسوف تبقى قادرة على قهر التحديات وتحقيق التطلعات بوحدة شعبها الأبي وجيشها القوي.

وقد تم تصميمه وإنشاؤه بأحدث نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل المراقبة الأمنية والنظم الذكية في مجال القيادة والسيطرة والتي تعزز قدرة الدولة على إدارة مؤسساتها بكفاءة عالية تحت مختلف الظروف، وكذلك الوحدات والمنشآت التخصصية والإدارية التي يتضمنها المقر الجديد.