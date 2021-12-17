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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

أمطارغزيرة تضرب دمياط ورأس البر وتوقف الصيد.. فيديو

امطار بدمياط
امطار بدمياط

سادت حالة من الطقس السيء  على محافظة دمياط  مساء الخميس  وتحديدا على مدن رأس البر ودمياط الجديدة، مع نشاط سرعة الرياح وهبوب رياح باردة علاوة على ارتفاع نسبى لموج البحر، وتساقط غزير لأمطار بمناطق عديدة بمحافظة دمياط. 


 وأدى سقوط الأمطار بغزارة إلى تراكمات مياه الأمطار في الشوارع، نتيجة لانسان اغلب البالوعات بالشوارع خاصة بمنطقه الكورنيش والشوارع الجانبية بمدينه دمياط مما أدى لتعطل الحرك المرورية ليلا.

 ومن جانبه شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على جاهزية جميع الوحدات المحلية ومجالس المدن والتواجد بالشارع والوقوف على مدى جاهزية عربات شفط مياة الأمطار وتسليك كافة البالوعات بالشوارع الرئيسية والجانبية وقيام عمال الصرف الصحى بالتواجد على مدار اليوم في شوارع المدن والقري لمواجهة اى طوارئ،  وكذلك اعلنت جمعيه الصيادين بعزبة البرج عدم توقف حركه الصيد بالعزبة نتيجة لاستقرار الأحوال الجوية حفاظا على أرواح الصيادين ولحين تحسن الاحوال الجوية.

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دمياط سقوط الأمطار الطقس السيئ مياه الأمطار منال عوض

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